flydubai предлагает бесплатный stopover в Дубае - ФОТО

Авиакомпания flydubai представляет программу Stopover, которая позволяет сделать транзитные путешествия более комфортными и насыщенными, а также воспользоваться бесплатным размещением в отелях Дубая.

По информации, предоставленной представительством flydubai в Азербайджане, программа Stopover предоставляет пассажирам возможность сделать остановку в Дубае во время путешествия через этот город и познакомиться с его туристическим потенциалом. Таким образом, в рамках одной поездки путешественники могут не только добраться до конечного пункта назначения, но и посетить один из самых известных городов мира.

Пассажирам, соответствующим условиям программы Stopover, предоставляется бесплатное проживание в отеле в Дубае, что делает транзитное путешествие еще более комфортным и выгодным.

Программа Stopover от flydubai открывает доступ к туристическим достопримечательностям мирового уровня, развлекательным центрам и широким возможностям для шопинга. Время пересадки превращается не просто в ожидание следующего рейса, а становится частью путешествия и новым туристическим опытом.

Условия участия в программе Stopover:

* продолжительность транзитного ожидания должна составлять более 12 часов;

* авиабилет должен быть оформлен по маршруту туда и обратно;

* услуга предоставляется при соблюдении условий программы.

Данная возможность особенно привлекательна для путешественников, желающих без дополнительных затрат посетить больше направлений, познакомиться с Дубаем и получить новые впечатления в рамках одной поездки.

За дополнительной информацией и оформлением бронирования можно обратиться в компанию Aviapartner — официального представителя flydubai в Азербайджане.

Тел.: 012 598 05 98

Моб.: 070 598 05 98