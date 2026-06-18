Фархад Мехдиев: «Последние два года я не вмешивался в воспитание своей дочери» - ВИДЕО

Потерявший в ДТП 17-летнюю дочь Фархад Мехдиев опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook «рекомендации для родителей, особенно для отцов», к которым посоветовал прислушаться, «чтобы жизнь не преподнесла горьких уроков».

«Последние два года я практически не вмешивался в воспитание своей дочери. Она снималась в рекламе и зарабатывала деньги, даже говорила мне: «Папа, блогеры зарабатывают больше, чем адвокаты». С одной стороны, я хотел, чтобы она была самостоятельной, а с другой - чтобы она жила правильной жизнью. Я хотел, чтобы она стала врачом, и говорил, что полностью оплачу её подготовку к поступлению в медицинский вуз. Но я не смог изменить её решение - она настаивала на том, чтобы учиться в сфере искусства», - отмечает Ф.Мехдиев.

Адвокат призвал родителей не терять серьёзного контроля над своими детьми: «Пусть они называют вас «плохим отцом» или даже «абьюзером» - терпеливо продолжайте направлять и контролировать своих детей до 23–25 лет. Если вы перестанете следить за ними, говоря: «У меня своя жизнь, у меня много дел», то однажды вы уже не сможете контролировать свои сожаления, боль и душевные переживания».

Фархад Мехдиев подчеркивает, что не стоит давать ребенку просто все, чего хочет его сердце: «Не позволяйте ему выбирать любую жизнь, которую он пожелает. Дайте ему ту жизнь, которую вы считаете для него правильной. Воспитание, основанное на любви, заботе и контроле, это функция и обязанность каждого родителя. Самая большая инвестиция в жизни - это ваши дети. Если вы добились успеха в этом, даже если не преуспели больше ни в чём другом, вам нечего терять. А родитель, который потерпел поражение в вопросе воспитания ребёнка, на самом деле не имеет ни достижений, ни утешения».

Напомним, что 16 июня около 17:00 автомобиль марки Mercedes под управлением Парвиза Ахмедова вынужденно остановился на дороге Баку-Губа из-за технической неисправности. Вместо того, чтобы принять необходимые меры безопасности для предотвращения возможной аварии во время вынужденной остановки и в кратчайшие сроки убрать автомобиль с проезжей части, П.Ахмедов ограничился лишь предупреждением других водителей жестами, посчитав, что таким образом выполнил свои обязанности. В результате 17-летняя водитель мотоцикла Захра Мехдизаде, двигавшаяся по полосе, где находилось неисправное транспортное средство, не смогла вовремя оценить дорожную ситуацию и на полной скорости столкнулась с автомобилем.

З.Мехдизаде, управлявшая мотоциклом без водительского удостоверения, была доставлена в больницу, однако спасти её жизнь не удалось.

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