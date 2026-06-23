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Баку и Ашхабад: стратегическое партнерство в новой геоэкономической реальности

Фарида Багирова11:33 - Сегодня
Баку и Ашхабад: стратегическое партнерство в новой геоэкономической реальности

В условиях стремительной трансформации мировой политической архитектуры и усиления роли региональных объединений особую значимость приобретает развитие дружественных связей Азербайджана со странами Центральной Азии.

В этом ряду отношения с Туркменистаном – один из наиболее успешных примеров стратегического партнерства. 

Приобретая все более весомое значение, оно охватывает не только двустороннюю повестку, но и ключевые процессы формирования экономических и транспортных связей в Каспийском регионе. В более широком контексте эти процессы вписываются в формирование новых международных логистических и энергетических маршрутов.

Основанные на многовековой исторической близости, культурном родстве, языковой общности и схожести духовных ценностей отношения между двумя государствами в последние годы приобрели новое стратегическое измерение, охватывая широкий спектр направлений - от политического диалога, экономики до энергетики, транспортно-логистического сотрудничества и гуманитарных связей.

Очередным подтверждением поступательного развития двусторонних отношений стал визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан и его переговоры с президентом Ильхамом Алиевым, продемонстрировавшие настрой сторон на дальнейшее укрепление стратегического партнерства, расширение взаимодействия в приоритетных сферах и реализацию совместных инициатив, имеющих значение не только для двух государств, но и более широкой географии. Символично, что особое внимание лидеры уделили не только двусторонней повестке, но и вопросам регионального взаимодействия. Азербайджан и Туркменистан сегодня выступают в качестве важных участников процессов, формирующих новую систему экономических и транспортных связей на пространстве Каспия и Центральной Азии. При этом Баку рассматривает сотрудничество с государствами региона как стратегическое направление своей внешней политики, основанное на исторической общности, взаимном доверии и совпадении долгосрочных интересов.

Именно такое видение перспектив регионального партнерства выразил президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что углубление взаимодействия с Туркменистаном и странами Центральной Азии в целом имеет для Азербайджана принципиальное значение: «Мы стремимся к тому, чтобы наполнять конкретным содержанием наше сотрудничество и углублять взаимодействие. Также еще раз хотел бы выразить благодарность туркменской стороне за активную поддержку принятия Азербайджана в полноправные члены Консультативного совета глав государств Центральной Азии. Я рассматриваю это событие как историческое, поскольку, хоть мы и не являемся географически Центральной Азией, но наши культурные, исторические связи, а также те конкретные вопросы, которые мы решаем сегодня по взаимодействию регионов, по решению транспортно-логистических задач, естественно, создают предпосылки для того, чтобы регион большой Центральной Азии рассматривался как единый геополитический, геоэкономический регион. И, естественно, мы с первого дня начали активно взаимодействовать и в многостороннем формате».

Практическая направленность азербайджано-туркменского взаимодействия стала одной из ключевых тем заявлений, сделанных по итогам переговоров. Глава Азербайджанского государства подчеркнул, что двустороннее сотрудничество ориентировано на дальнейшее расширение и реализацию новых инициатив. Президент Ильхам Алиев отметил, что уже в следующем месяце в Туркменистане состоится очередное заседание межправительственной комиссии: «Те поручения, которые сегодня мы дали, будут к тому времени детально проработаны, и мы выйдем на решение новых совместных задач и реализацию новых проектов».

Эти слова отражают важную особенность отношений между Баку и Ашхабадом - политический диалог на высшем уровне последовательно подкрепляется конкретными механизмами сотрудничества и совместными проектами. Такой подход позволяет не только укреплять двусторонние связи, но и совместно формировать новые транспортно-логистические и экономические маршруты, значение которых выходит далеко за рамки Каспийского региона. Надо отметить, что данное направление в последние годы приобрело устойчивый и стратегически значимый характер. На фоне глобального дефицита надежных логистических цепочек развитие транспортных коридоров между Азербайджаном и Туркменистаном, формируя устойчивые востребованные маршруты, имеет не только двустороннее и региональное, но и более широкое международное измерение. Вот что говорит об этом президент Ильхам Алиев: «Сегодня также много говорилось о транспортно-логистической сфере. Естественно, сотрудничество в этой сфере между нашими странами носит уже долгосрочный, я бы сказал, стратегический характер не только для нас, не только для наших соседей, но и для обширной географии. Поскольку сегодня не так-то много в мире надежных, безопасных транспортных путей, объединяющих страны, которые между собой сотрудничают. Это большое достижение. И в данном случае рассматривать транспортно-логистические проекты в отрыве от политического взаимодействия невозможно. Без политического взаимодействия никакие географические условия не позволили бы объединить усилия. А мы договорились проводить более углубленную координацию нашей деятельности в транспортно-логистической сфере с тем, чтобы увеличивать грузопотоки, которые и так растут в результате нашей совместной деятельности, но и работать над привлечением грузов третьих стран. Поэтому эта сфера будет, естественно, одной из приоритетных как в нашем двустороннем взаимодействии, так и в многостороннем».

Значительное внимание в ходе переговоров было уделено и вопросам энергетического сотрудничества – этот сектор рассматривается как одно из ключевых направлений дальнейшего углубления взаимодействия и расширения взаимовыгодных проектов. В этом контексте президент Азербайджана подчеркнул важность координации усилий двух государств в сфере энергетики: «И, конечно, Туркменистан, Азербайджан – две страны с обширными ресурсами полезных ископаемых, энергетическими ресурсами. Мы в данном случае нацелены на то, чтобы сотрудничать в объединении наших усилий».

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, со своей стороны, дал высокую оценку текущему уровню двустороннего взаимодействия, подчеркнув его устойчивый и поступательный характер. Он отметил, что отношения между двумя странами развиваются на основе принципов равноправия, взаимного уважения и обоюдной выгоды, охватывая широкий спектр направлений сотрудничества. Глава Туркменистана отметил важность дальнейшего углубления взаимодействия как в двустороннем, так и в более широком формате. «Была подтверждена готовность к продолжению активного сотрудничества двух стран в рамках авторитетных международных и региональных организаций. Также будет продолжено тесное взаимодействие Туркменистана и Азербайджанской Республики в рамках пятистороннего сотрудничества в Каспийском море», - сказал Сердар Бердымухамедов.

Отдельное внимание, по его словам, стороны уделяют вопросам торгово-экономического сотрудничества - среди приоритетных направлений выделены энергетика, транспорт, химическая и текстильная промышленность и ряд других направлений. Сердар Бердымухамедов также сообщил о достигнутых договоренностях о тесном сотрудничестве в деле создания транспортно-транзитных коридоров по линии Восток-Запад через территории двух стран.

«Наша делегация высоко оценивает результаты сегодняшней встречи. По итогам встречи был подписан солидный пакет двусторонних документов. Сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой будет развиваться по всем основным направлениям. Это отвечает долгосрочным интересам двух стран и народов», - подчеркнул Сердар Бердымухамедов.

Следует отметить, что подписанный пакет документов отражает комплексный характер двустороннего сотрудничества и охватывает ключевые направления взаимодействия, закрепленные, в частности, в Совместном заявлении президентов Азербайджана и Туркменистана. В их числе:

-  Технические условия для обмена предварительной информацией о перевозимых между Азербайджаном и Туркменистаном товарах и транспортных средствах; 

- Протокол о сотрудничестве в области таможенной статистики взаимной торговли;

- Меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах:

- спорта;

- труда и социальной защиты населения;

- здравоохранения;

- продовольственной безопасности;

- сельского хозяйства;

- между Центральным банком Азербайджана и Министерством финансов и экономики Туркменистана;

- Межправительственная программа сотрудничества в области промышленности на 2026-2028 годы; 

- Межправительственное соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере;

- Межправительственное соглашение об основных направлениях развития и углубления экономического сотрудничества;

- Программа сотрудничества между МИДами Азербайджана и Туркменистана на 2026-2029 годы.

Особое внимание туркменский лидер уделил значению личного вклада президента Азербайджана в развитие двусторонних отношений. Он также поблагодарил за переданный в дар Туркменистану нефтяной танкер «Достлуг», назвав его символом братских отношений между двумя государствами и выразив уверенность, что он станет важным элементом дальнейшего успешного сотрудничества.

Нефтяной танкер «Достлуг» построен на Бакинском судостроительном заводе. Его общая длина составляет 141 метр, ширина - 16,9 метра, осадка - 4,54 метра, дедвейт 7875 тонн.

Таким образом, визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан еще раз подтверждает стратегический характер двусторонних отношений и их устойчивую динамику развития. Достигнутые договоренности, широкий спектр подписанных документов и подчеркнутая на высшем уровне политическая воля к углублению сотрудничества свидетельствуют о переходе азербайджано-туркменского партнерства на качественно новый этап. 

Как видно, в условиях меняющейся геополитической и геоэкономической реальности Баку и Ашхабад демонстрируют приверженность курсу на укрепление взаимного доверия, расширение практического взаимодействия и совместное формирование устойчивых транспортно-энергетических и экономических связей как в регионе Каспия, так и за его пределами.

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