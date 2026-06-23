В Губе полиция изъяла крупную партию наркотических средств - ФОТО

В Губинском районе сотрудники полиции пресекли незаконный оборот наркотических средств, изъяв из оборота в общей сложности около семи килограммов запрещенных веществ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции, был задержан 40-летний Орхан Султанлы, подозреваемый в причастности к незаконному обороту наркотиков.

В ходе проведенного осмотра у задержанного были обнаружены и изъяты наркотические средства в крупном размере. По данным правоохранительных органов, речь идет о шести килограммах марихуаны и одном килограмме опиума.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Решением суда в отношении Орхана Султанлы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.