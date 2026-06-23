Начиная с этого дня Meta начнет взимать с пользователей новые комиссии

Meta скоро начнет взимать новые комиссии за местоположение при показе рекламы в определенных юрисдикциях.

«Это необходимо, чтобы покрыть налоги на цифровые услуги и другие комиссии на основе местоположения, которые взимаются с Meta в этих юрисдикциях. С 1 июля 2026 г. для определенных рекламных аккаунтов будут применяться комиссии за местоположение» — говорится в письмах, разосланных Meta.

Комиссии за местоположение — это дополнительные сборы, которые взимаются при показе рекламы в определенных юрисдикциях. Они покрывают часть расходов, связанных с ведением бизнеса в этих юрисдикциях. Наличие комиссии зависит не от местоположения компании, а от юрисдикции, в которой находится аудитория и показывается реклама.

Ниже указаны текущие комиссии за местоположение, которые будут добавляться к расходам на рекламу после ее показа в соответствующих юрисдикциях.

Австрия — 5 %

Франция — 3 %

Италия — 3 %

Испания — 3 %

Турция — 5 %

Великобритания — 2 %

В Meta отмечают, что со временем приведенные юрисдикции и тарифы могут измениться.