Арестован водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков 

Сотрудники дорожно-патрульной службы экологического контроля Главного управления государственной дорожной полиции выявили очередного водителя, который управлял автомобилем под воздействием наркотических веществ.

Житель города Мингячевир Ильяс Гусейнов был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы за неправильное использование световых приборов во время управления автомобилем марки Ford, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время проверки документов поведение водителя вызвало подозрения, в связи с чем ему было обеспечено прохождение медицинского освидетельствования, в ходе которого было установлено, что И. Гусейнов употреблял наркотические вещества.

По решению суда И. Гусейнов был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

«Призываем лиц, которые садятся за руль в состоянии наркотического опьянения и подвергают опасности жизнь людей, прекратить противоправные действия, а также заявляем, что в отношении подобных нарушений и впредь будут приниматься самые строгие меры» - отмечают в Главном управлении государственной дорожной полиции.