Азербайджан и Пакистан обсудили развитие военных связей - ФОТО
Руководящий состав Национального университета обороны Пакистана, а также слушатели и профессорско-преподавательский состав "Курса национальной безопасности и войны-26" совершили визит в Азербайджан.
Об этом 1news.az сообщили в Министерстве обороны.
Ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндуз Абдулов тепло приветствовал пакистанскую делегацию и выразил удовлетворение их визитом в Азербайджан.
На встрече было отмечено поступательное развитие связей между Азербайджаном и Пакистаном, обсуждены перспективы развития сотрудничества в области военного образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Делегации и слушателям был представлен брифинг на тему "Реформы, проводимые в сфере военного образования и науки".
В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками и сделали совместное фото.