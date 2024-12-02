Особенные дети создают новогоднее чудо: купите открытку и помогите семьям! – ВИДЕО

С приближением Нового года наступает время волшебства и добрых дел. Особенные дети, проявив свой творческий талант, создали уникальные рисунки, которые стали основой для праздничных открыток.

Благотворительный проект BeKind при поддержке друзей превратил эти работы в яркие и добрые новогодние открытки, которые могут стать символом тепла и радости в вашем доме.

Как рассказала 1news.az Ширин Рзаева, которая занимается поддержкой в социализации детишек с особенностями, цель этой инициативы – подарить улыбки и поддержку тем, кто особенно нуждается в нашей заботе.

Каждая открытка стоит всего 15 манатов, а все собранные средства будут переданы семьям юных художников. Купив открытку, вы не только украсите праздник своим близким, но и станете частью настоящего новогоднего чуда.

«Покупая открытку, вы также сможете оставить свое пожелание на специальном ватмане. Мы хотим, чтобы этот Новый год стал особенным для всех!» – отметила Ширин Рзаева.

Приобрести открытку можно, обратившись по номеру: +99450 452 00 46 либо написав на страницу в Instagram: @bekind.az

Станьте волшебником для особенных детей!