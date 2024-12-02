 ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. «Я работаю посудомойкой и собираю бутылки, но на операцию мне не накопить» - Мама 8-летней Джаннат – ФОТО – ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Призыв о помощи

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. «Я работаю посудомойкой и собираю бутылки, но на операцию мне не накопить» - Мама 8-летней Джаннат – ФОТО – ВИДЕО

Лейла Мамедова15:40 - 02 / 12 / 2024
ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. «Я работаю посудомойкой и собираю бутылки, но на операцию мне не накопить» - Мама 8-летней Джаннат – ФОТО – ВИДЕО

1news.az продолжает рассказывать о людях, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Сегодня мы хотим поделиться историей 8-летней девочки Джаннат Гасановой. Ребенку срочно требуется операция, но семья не может себе этого позволить.

Мама девочки Замина Меликова с болью в сердце рассказывает: «У моей дочери грыжа в брюшной полости. Ей требуется срочная операция, без которой болезнь продолжит причинять ей сильные боли и страдания. Джаннат не может ходить в школу и даже вставать с постели. Она мой единственный ребенок, но я не могу оплатить лечение. Мой муж умер, когда дочке был всего год. Я мою посуду на рынке за 4 маната в день и собираю пустые бутылки по вечерам. Но этих средств едва хватает, чтобы мы не голодали».

Джаннат нуждается в операции стоимостью 1500 манатов. После этого потребуется лекарственная терапия, которая обойдется еще в 200 манатов. Врач, назначивший лечение, подчеркнул, что операция — это единственный способ спасти девочку от постоянной боли и дать ей шанс вернуться к нормальной жизни.

Замина ханум делает все возможное, чтобы помочь дочери: «Иногда Джаннат ложится спать голодной, и мне больно видеть, как она страдает. Я стараюсь зарабатывать хоть что-то, но на операцию нам все равно не накопить…»

Общая сумма, необходимая для спасения Джаннат, составляет 1700 манатов. Мы обращаемся ко всем неравнодушным: каждый из нас может помочь девочке справиться с этой болезнью. Даже небольшой вклад способен спасти ее жизнь.

Номер матери для связи: +994 55 345 17 61

Номер банковской карты: 4169 7388 0823 9754

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

Поделиться:
588

Актуально

От редакцииOCCRP - инструмент американской пропаганды под прикрытием журналистики
ОбществоКак долго в Баку продлятся ливни?
ПолитикаАзербайджан в 2025 году примет саммит ОЭС
СпортПлавание в Азербайджане: Доступно ли оно для детей? – Комментарий Фарида Гаибова ...

Призыв о помощи

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. «Я работаю посудомойкой и собираю бутылки, но на операцию мне не накопить» - Мама 8-летней Джаннат – ФОТО – ВИДЕО
ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. «Операции помогут сохранить ей жизнь…» - Мама Мяляк, страдающей расщеплением позвоночника – ФОТО – ВИДЕО
Анонимный спонсор помог спасти малыша с СМА: Фатеху была введена самая дорогая инъекция в мире – ФОТО
ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. «Из-за этой болезни у ребенка отказали ноги…» - Мама 12-летнего Исмаила - ФОТО

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. «Я работаю посудомойкой и собираю бутылки, но на операцию мне не накопить» - Мама 8-летней Джаннат – ФОТО – ВИДЕО

Последние новости

На подконтрольной боевикам территории в Алеппо остаются 10 тыс. армян – ЧиновникСегодня, 17:40Китай надеется на первые шаги навстречу со стороны новой администрации СШАСегодня, 17:35Усатый Мир - подарок Путина губернатору префектуры Акита ушел из жизниСегодня, 17:30Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и ТурциейСегодня, 17:27AFP: В Европе обсуждают отправку военных в Украину для наблюдения за перемириемСегодня, 17:24Байрамов и Арагчи обсудили вопрос сообщения Азербайджана с его Нахчыванской АРСегодня, 17:21В Баку проходит международная конференция «Ресурсы и культура. От археологии до новой технологии» - ФОТОСегодня, 17:19Один из крупнейших бизнес-центров Баку выставлен на аукционСегодня, 17:13Председатель «Грузинской мечты» покидает партию и уходит в бизнес - СМИСегодня, 17:09Израиль не будет при ударах разделять Ливан и «Хезболла» при срыве перемирия - МинобороныСегодня, 16:50Французские таксисты бастуютСегодня, 16:47Европа ищет способы обеспечить себе место за столом переговоров России и УкраиныСегодня, 16:40Иреван парализован забастовкой: Недовольных водителей автобусов увольняютСегодня, 16:32OCCRP - инструмент американской пропаганды под прикрытием журналистикиСегодня, 16:24Опять поврежден интернет-кабель: На этот раз между Финляндией и ШвециейСегодня, 16:05КС Грузии не принял иск президента о неконституционности выборов 26 октябряСегодня, 16:00Дожди стали причиной пробок на этих улицах в Баку – СПИСОК - ФОТОСегодня, 15:53Как проходит строительство стадиона в Гяндже? – ВИДЕОСегодня, 15:51Литва готова предоставить убежище президенту ГрузииСегодня, 15:17Макрона призвали «собирать чемоданы»Сегодня, 15:05
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35