ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. «Я работаю посудомойкой и собираю бутылки, но на операцию мне не накопить» - Мама 8-летней Джаннат – ФОТО – ВИДЕО

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Сегодня мы хотим поделиться историей 8-летней девочки Джаннат Гасановой. Ребенку срочно требуется операция, но семья не может себе этого позволить.

Мама девочки Замина Меликова с болью в сердце рассказывает: «У моей дочери грыжа в брюшной полости. Ей требуется срочная операция, без которой болезнь продолжит причинять ей сильные боли и страдания. Джаннат не может ходить в школу и даже вставать с постели. Она мой единственный ребенок, но я не могу оплатить лечение. Мой муж умер, когда дочке был всего год. Я мою посуду на рынке за 4 маната в день и собираю пустые бутылки по вечерам. Но этих средств едва хватает, чтобы мы не голодали».

Джаннат нуждается в операции стоимостью 1500 манатов. После этого потребуется лекарственная терапия, которая обойдется еще в 200 манатов. Врач, назначивший лечение, подчеркнул, что операция — это единственный способ спасти девочку от постоянной боли и дать ей шанс вернуться к нормальной жизни.

Замина ханум делает все возможное, чтобы помочь дочери: «Иногда Джаннат ложится спать голодной, и мне больно видеть, как она страдает. Я стараюсь зарабатывать хоть что-то, но на операцию нам все равно не накопить…»

Общая сумма, необходимая для спасения Джаннат, составляет 1700 манатов. Мы обращаемся ко всем неравнодушным: каждый из нас может помочь девочке справиться с этой болезнью. Даже небольшой вклад способен спасти ее жизнь.

Номер матери для связи: +994 55 345 17 61

Номер банковской карты: 4169 7388 0823 9754

Медицинские справки публикуем ниже.

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