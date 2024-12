Деревья-долгожители Азербайджана: их роль в экосистеме и угроза исчезновения – ИНТЕРВЬЮ с Эльманом Юсифовым – ФОТО

А вы знали, что в Азербайджане растут деревья-долгожители, которым 2000 лет?

Эти древние гиганты не только являются живыми свидетелями нашей истории, но и играют важнейшую роль в экосистеме страны.

Мы решили подробнее поговорить об этом с экологом Эльманом Юсифовым, руководителем НПО «Экостиль-Азербайджан», который рассказал нам о значении таких деревьев для природы, стоящих перед ними угрозах и мерах, принимаемых для их защиты.

- Эльман муаллим, расскажите, какие деревья считаются долгожителями?

- Прежде всего отмечу, что наука, занимающаяся измерением возраста деревьев, называется дендрохронология. Деревья классифицируются по разным параметрам как древние, ветераны, чемпионы и выдающиеся деревья.

Древние деревья имеют возраст, значительно превышающий возраст других деревьев того же вида. Их характеристики зависят от породы дерева и климатических условий среды, в которой они растут. Например, в полупустынных и степных зонах диаметр ствола 500-летнего восточного платана может составлять 50 см, тогда как у того же дерева в горных районах диаметр ствола достигает 3-5 метров.

Деревья-ветераны характеризуются только по параметрам. Все древние деревья являются ветеранами, но не все ветераны древние. Деревья-чемпионы выделяются высотой и шириной ствола по сравнению с другими деревьями в округе.

Выдающиеся деревья выделяются своим внешним видом среди других деревьев в округе. Например, белый тополь в тугайных лесах или гигантский клён в горных лесах средней и высокогорной зоны отличаются своими размерами и создают особую эстетическую привлекательность.

На фото: Платан восточный – 820 лет (город Огуз)

- Какое значение имеют деревья-долгожители для экосистемы Азербайджана? Почему они важны?

- Прежде всего, эти деревья — живые хроники. Они являются культурно-историческими памятниками и отражают неотъемлемую часть нашей истории и культуры. Эти деревья связаны с конкретными историческими событиями, личностями, святыми могилами, святыми местами и лесами, считающимися священными. Во-вторых, они представляют собой ценные биологические природные памятники, живые музеи природы. С другой стороны, эти долговечные и огромные деревья обладают уникальными генетическими наборами, что имеет высокую селекционную и научно-фундаментальную ценность, подобно долгожителям среди людей. И, наконец, эти деревья могут стать привлекательными туристическими объектами.

На фото: Платан восточный – 500 лет (село Нюгеди, Губинский район)

- Можете рассказать о самых известных деревьях-долгожителях в Азербайджане? Есть ли среди них уникальные виды?

- Наши самые древние деревья, главным образом, распространены в Карабахе и Зангезуре, другими словами, на территории Малого Кавказа. Сам Малый Кавказ древнее и разнообразнее по сравнению с Большим Кавказом. Здесь встречаются экземпляры восточного платана возрастом до 2000 лет. Например, в поселке Ходжавенд есть восточный платан, которому 2000 лет, в Джебраильском районе — 1600-летний восточный платан, на кладбище в селе Хямзали Габалинского района растет тисс ягодный возрастом 1200 лет, на территории Красного Базара Карабаха находится 2000-летний восточный платан, а в Физулинском районе — 1400-летний восточный платан.

В Шекинском районе, на кладбище села Бабаратма, находится восточный платан возрастом 1200 лет, связанный с погребенным там историческим лицом. В селе I Нюгяди Губинского района растет восточный платан возрастом 480 лет, связанный с исламской историей. Хотя нынешней мечети около 100 лет, предполагается, что это дерево связано с ранним периодом распространения ислама. В селе Колайыр Самухского района находится «Дюлдюл чинар» возрастом 1550 лет, который старше Низами Гянджеви и является ровесником пророка Мухаммеда. Согласно местной легенде, первый шиитский имам Али ибн Абу Талиб привязывал к этому дереву своего коня по имени Дюлдюл. Это дерево является священным местом паломничества.

На фото: Платан восточный – 1550 лет (село Колайыр, Самухский район)

- Какие факторы позволили этим деревьям дожить до столь внушительного возраста?

- В природной флоре Азербайджана насчитывается более 400 видов деревьев и кустарников. Однако не каждое дерево является долгожителем. Среди долгоживущих деревьев, распространенных на нашей территории, выделяются платан восточный, тисс ягодный и фисташка туполистная или кевовое дерево. Основную роль здесь играют климатические условия (осадки, солнечность, плодородие почвы, скорость ветра) и генетические факторы.

- Какие угрозы существуют для деревьев-долгожителей сегодня? Насколько сильно на них влияет деятельность человека?

- Первый риск — это некоторые несознательные молодые люди, которые хотят легким путем увековечить свои имена. Они наносят вред деревьям, вырезая на них свои имена, а также названия своих деревень и имена возлюбленных. Вторую проблему создают пастухи. У таких больших деревьев часто есть большое дупло, в котором они прячут своих животных в дождливую или солнечную погоду и разжигают там костры, чтобы согреться.

На фото: Платан восточный – 1200 лет (село Зейва, Шабранский район)

- Какие меры принимаются в Азербайджане для охраны таких деревьев? Есть ли программы или законы, направленные на их защиту?

- Да, эти деревья защищены Министерством экологии и природных ресурсов, получив статус природных памятников местного и республиканского значения. Кстати, стоит упомянуть исторический факт: вопрос защиты деревьев-ветеранов и чемпионов на государственном уровне впервые поднял общенациональный лидер Гейдар Алиев. Это произошло на основе Постановления Совета Министров Азербайджанской ССР № 167 от 16 марта 1982 года «О защите природных памятников Азербайджанской ССР».

В соавторстве со мной была издана монография «Биологические природные памятники Азербайджана». Мы зафиксировали более тысячи экземпляров деревьев на территории Азербайджана в возрасте от 100 до 2000 лет. Уверен, что эта цифра может увеличиться как минимум вдвое.

На фото: Платан восточный – 1200 лет (село Бабаратма, Шекинский район)

- Есть ли у вас примеры успешного опыта сохранения таких деревьев в других странах, который можно применить в Азербайджане?

- На самом деле, это планетарная проблема. Защита и идентификация культурных и природных памятников планеты находится в ведении организации ЮНЕСКО. В 1972 году была принята Парижская конвенция о защите мирового культурного и природного наследия, в которой приняли участие 164 страны (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage). Парламент Азербайджана ратифицировал эту конвенцию в 1993 году.

Самое древнее дерево в мире — это вид хвойной сосны, растущей на территории Америки, возрастом 7000 лет. Там каждые 10 лет составляется каталог деревьев-долгожителей. Если бы это было реализовано и у нас, было бы замечательно.

Фотографии деревьев сделаны Эльманом Юсифовым

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему «Экология и защита окружающей среды».