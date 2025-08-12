Пожар в Агдере полностью потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар в селе Ортакенд Агдеринского района полностью потушен.

Как сообщает Report, пожар в селе был зафиксирован сегодня в полдень.

К тушению пожара были привлечены силы и средства Службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар полностью локализован.

14:25

В Агдеринском районе снова наблюдается пожар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, пожар, начавшийся на территории села Ортакенд, охватил сухую траву и кустарники.

Из-за ветреной погоды огонь распространился и перешёл на лесной массив в горной местности.

На место происшествия были привлечены пожарные бригады МЧС из Тертерского и Нафталанского районов, а также вертолёт.