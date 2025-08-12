Пожар в Агдере полностью потушен - ОБНОВЛЕНО
Пожар в селе Ортакенд Агдеринского района полностью потушен.
Как сообщает Report, пожар в селе был зафиксирован сегодня в полдень.
К тушению пожара были привлечены силы и средства Службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар полностью локализован.
14:25
В Агдеринском районе снова наблюдается пожар.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, пожар, начавшийся на территории села Ортакенд, охватил сухую траву и кустарники.
Из-за ветреной погоды огонь распространился и перешёл на лесной массив в горной местности.
На место происшествия были привлечены пожарные бригады МЧС из Тертерского и Нафталанского районов, а также вертолёт.
