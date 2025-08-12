Трамп опубликовал видео со встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал видеоролик с кадрами встречи с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме.

В видео представлены фрагменты выступлений лидеров.

"Для меня честь - приветствовать всех в Белом доме на этом по-настоящему историческом саммите мира между Арменией и Азербайджаном", - заявил Трамп.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за вклад в урегулирование, отметив что Президент Трамп приносит мир на Кавказ.

"Мы благодарны за это. Мы перевернём страницу противостояния, конфронтации и кровопролития", - сказал он.

"Сегодняшнее великое достижение - еще одно свидетельство вашего мирового лидерства и вашего наследия как государственного деятеля и миротворца на мировой арене", - сказал Премьер-министр Армении Никол Пашинян.