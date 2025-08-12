Белый дом: Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет в крупнейшем городе американского штата Аляска - Анкоридже.
Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, цель встречи президентов — лучше понять позицию России для достижения мира в Украине.
Ранее Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа для обсуждения возможностей для завершения российско-украинской войны.
Газета The New York Times сообщала, что Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, арендовала жилье в Анкоридже в преддверии встречи лидеров двух стран.
242