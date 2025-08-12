Белый дом: Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет в крупнейшем городе американского штата Аляска - Анкоридже.

Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, цель встречи президентов — лучше понять позицию России для достижения мира в Украине.

Ранее Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа для обсуждения возможностей для завершения российско-украинской войны.

Газета The New York Times сообщала, что Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, арендовала жилье в Анкоридже в преддверии встречи лидеров двух стран.