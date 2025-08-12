В России больше не будет звонков в WhatsApp и Telegram

В России планируют запретить голосовые звонки в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

Как сообщает «Осторожно Media» со ссылкой на источники в телекоммуникационной отрасли, решение уже принято «на самом верху» и подается как мера борьбы с терроризмом.

Финальные консультации должны завершиться сегодня.

Текстовые чаты и каналы останутся доступны. Однако собеседники издания отмечают: даже использование зарубежных SIM-карт может не спасти от блокировок — у технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) есть возможность влиять и на этот трафик.