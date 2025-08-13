Госдеп: Соглашения Баку и Еревана с Вашингтоном раскроют потенциал Южного Кавказа

Соглашения Азербайджана и Армении с США раскроют значительный потенциал Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс в ходе регулярного брифинга.

По ее словам, это также откроет новые возможности для американцев и американских компаний.

"Лидеры двух стран (президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян - ред.) подписали с США двусторонние экономические соглашения, открыв значительный потенциал Южного Кавказа в сфере торговли, транзита, энергетики, инфраструктуры и технологий, а также новые возможности для американцев и американских компаний", - сказала Брюс.

Она отметила, что мирная декларация между Баку и Ереваном показала, что Трамп является президентом мира.

Напомним, что лидеры Азербайджана и США 8 августа в Вашингтоне подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при участии президента США Дональда Трампа подписали Совместную декларацию о результатах встречи двух лидеров в Вашингтоне.