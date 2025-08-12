 Посольство Азербайджана во Франции сделало заявление о ситуации с семьей, у которой отобрали детей | 1news.az | Новости
Общество

Посольство Азербайджана во Франции сделало заявление о ситуации с семьей, у которой отобрали детей

Фаига Мамедова18:15 - Сегодня


Посольство Азербайджанской Республики во Французской Республике распространило сообщение в связи с ситуацией, с которой столкнулись граждане Мухаммед Гулиев и Гюльтадж Абдуллаева.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана во Франции, сотрудники консульского отдела занимаются данным вопросом с того дня, как в посольство поступила информация о ситуации, с которой столкнулись граждане Азербайджанской Республики вместе с двумя детьми при выезде с территории Германии и следовании через территорию Франции в Азербайджан, передает 1news.az.

Отмечается, что на основании обращения, поступившего 7 июля 2025 года на горячую линию посольства, посольством были оформлены свидетельства на возвращение для двух детей граждан Азербайджанской Республики Мухаммеда Гулиева и Гюльтадж Абдуллаевой.

6 августа семья, пытавшаяся покинуть территорию Франции, была задержана пограничной полицией этой страны, а их дети временно помещены в приют. Этот шаг французской полиции был обоснован решением суда Германии о лишении родителей опекунства. Ожидается,что в ближайшее время суд во Франции рассмотрит дело и даст оценку решению
германского суда.

В течение этого периода родители получили возможность встретиться с детьми. Посольство Азербайджанской Республики во Франции проводит встречи с соответствующими структурами французской стороны и обеспечивает необходимую координацию.

Также посольство и Государственный комитет по работе с диаспорой оказывают помощь гражданам в вопросе их временного пребывания на территории Франции. Вопрос находится под контролем.





