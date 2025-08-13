Нетаньяху обратился к народу Ирана: Я с вами!

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к народу Ирана.

Cоответствующее обращение размещено на странице израильского премьера в соцсети Х.

Нетаньяху призвал иранцев "бороться за свободу".

"Как сказал наш отец-основатель Теодор Герцль (основатель Всемирной сионистской организации - ред.) о еврейском государстве: "Если хотите, это не сон".

И я скажу вам, если хотите, свободный Иран — это не мечта. Сейчас настало время действовать. Сейчас настало время бороться за свободу. Свободный Иран, если вы этого хотите, — это не мечта. Вы не одиноки, я с вами. Израиль с вами. Иран — для иранцев!", - заявил Нетаньяху.