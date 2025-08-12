Белый дом: США видят прогресс в прошедших российско-украинских переговорах

Соединенные Штаты видят прогресс в результате прошедших прямых переговоров между Россией и Украиной, к проведению которых призывал президент США Дональд Трамп.

Как передает ТАСС, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Я не хочу с этой трибуны устанавливать красные линии для президента и от его имени. Однако президент действительно призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом эти гуманитарные вопросы, и мы уже видим прогресс. Вы видели, как в результате этих прямых переговоров между двумя странами был произведен обмен военнопленными, а также детьми", - сказала она.