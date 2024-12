Байрамов и Арагчи обсудили вопрос сообщения Азербайджана с его Нахчыванской АР

Важность скорейшего завершения сообщения между Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана и его Восточно-Зангезурским экономическим районом была подчеркнута на встрече глав МИД АР и ИРИ Джейхуна Байрамова и Аббаса Арагчи.

По сообщению пресс-службы МИД АР, встреча прошла на полях 28-го заседания Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в иранском Мешхеде.

Министры обсудили широкий круг вопросов, вытекающих из азербайджано-иранского сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, транспорта и коммуникаций, энергетической безопасности, а также совместных инициатив и проектов.

