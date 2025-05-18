Мелони считает переговоры в Стамбуле первым шагом к миру

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает переговоры между делегациями РФ и Украины первым шагом в мирном процессе.

"Даже если не произошло встречи между [Владимиром] Зеленским и [президентом РФ Владимиром] Путиным в Стамбуле, сам факт контакта делегаций положительный, и мы надеемся, что это первый скромный шаг в мирном процессе", - сказала Мелони после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, трансляцию вел правительственный дворец Киджи.

Источник: ТАСС