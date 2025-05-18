Как и за кого проголосовало профессиональное жюри Азербайджана на конкурсе «Евровидение 2025»?
Cтраны-участницы международного песенного конкурса «Евровидение-2025» объявляют в прямом эфире результаты голосования профессионального жюри.
Результаты голосования Азербайджана в эфире канала ITV объявила звезда «Евровидения 2010» Сафура Алиева - голоса профессионального жюри распределились следующим образом:
- 12 баллов - Израиль
- 10 баллов - Италия
- 8 баллов - Украина
- 7 баллов - Эстония
- 6 баллов - Португалия
- 5 баллов - Испания
- 4 балла - Польша
- 3 балла - Нидерланды
- 2 балла - Германия
- 1 балл - Швейцария
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