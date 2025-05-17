Состоялась официальная церемония открытия IX Международного конгресса «Бакинские дни сердца» - ОБНОВЛЕНО

17 мая состоялась официальная церемония открытия IX Международного конгресса «Бакинские дни сердца», организованного Азербайджанским обществом сердечно-сосудистой хирургии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в начале мероприятия светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов была почтена минутой молчания.

На конгрессе прозвучал государственный гимн, был продемонстрирован видеоролик на тему «Общенациональный лидер Гейдар Алиев и здравоохранение Азербайджана».

Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева зачитала обращение Президента Ильхама Алиева, адресованное участникам IX Международного конгресса.

Выступая на мероприятии, заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов отметил, что развитие здравоохранения Азербайджана связано с именем общенационального лидера. Еще в советский период Гейдар Алиев внес значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки в Азербайджане.

Здравоохранение, наука и образование постоянно находились в центре внимания общенационального лидера.

В те годы в стране были открыты многочисленные больницы и поликлиники, сотни молодых людей направлялись на обучение в ведущие центры Советского Союза, в стране создавались научные и образовательные учреждения: «Создание Научно-исследовательского института кардиологии стало возможным по личной инициативе Гейдара Алиева и его открытие также состоялось при его непосредственном участии.

В сложный период для страны - в 1993 году, когда общенациональный лидер вернулся к руководству страной, вопросам здравоохранения и медицины вновь было уделено большое внимание, несмотря на многочисленные проблемы.

Сотни молодых людей были направлены на обучение в братскую Турцию, значительная часть из них осваивала медицинские специальности. Некоторые из этих студентов впоследствии развивались в области хирургии и вернулись в страну. Именно они заложили основы национальной кардиохирургии в независимом Азербайджане и обеспечили ее развитие. Сегодня эти специалисты - наши уважаемые профессора, у которых уже есть собственные ученики. Все это - сила, которая движет кардиохирургию Азербайджана вперед».

Было доведено внимания, что Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева уделяют особое внимание вопросам здравоохранения, медицинской науки и медицинского образования: «В независимом Азербайджане под непосредственным контролем руководства страны в сфере медицины и здравоохранения проводятся очень важные реформы. Среди них наиболее значимой является переход системы здравоохранения на новую модель финансирования - внедрение обязательного медицинского страхования. Ранее многие высокотехнологичные и дорогостоящие операции и методы лечения были недоступны для определенных слоев населения. Благодаря внедрению этой системы они стали более доступными».

Председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, академик Ахлиман Амирасланов отметил:

«В свое время далеко не во всех из 15 союзных республик СССР существовали Научно-исследовательские институты кардиологии. Создать такой институт в Азербайджане тогда было крайне сложно. Это стало возможным исключительно благодаря инициативе и настойчивым требованиям общенационального лидера.

В то время такие вопросы решались не на уровне республик, а на уровне руководства СССР. Общенациональный лидер уделял особое внимание развитию этой сферы. Первой задачей, которую он поставил, было подготовка квалифицированных кадров в области кардиологии и создание соответствующего центра.

Было принято решение провести реконструкцию Центральной клинической больницы, закупить новое оборудование и приступить к подготовке специалистов в этой области. Особо хочу отметить роль кардиологов из братской Турции в создании такого центра и подготовке высококвалифицированных специалистов.

Первые операции на открытом сердце в Азербайджане были проведены именно под руководством турецких специалистов. В дальнейшем началась активная подготовка собственных кадров. Хорошо помню, что в 1992 году из Медицинского университета нам удалось направить на обучение в Турцию всего 10 человек. Одним из них был профессор Кямран Мусаев.

Тогда мы обратились к нашим турецким коллегам с просьбой определить приоритетные направления подготовки специалистов и на первое место была поставлена подготовка специалистов в области сердечно-сосудистой хирургии. В дальнейшем число направляемых студентов и специалистов значительно увеличилось».

Председатель комитета подчеркнул, что данный Конгресс посвящен памяти общенационального лидера, поскольку именно им были заложены основы развития этой сферы.

Как и в других областях, в сфере здравоохранения, науки и образования политика общенационального лидера успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Сегодня в Азербайджане в области сердечно-сосудистой хирургии достигнуты значительные успехи. Участие в Конгрессе всемирно известных специалистов вновь подтверждает, что эта сфера активно развивается и занимает приоритетное место в стране.

Сегодня операции на открытом сердце проводятся не только в столице, но и регионах. В Азербайджане функционируют больницы с широкими возможностями и высококвалифицированные специалисты, что, нас очень радует.

Заместитель председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Нигяр Байрамова сказала, что в прошлом году в медицинских учреждениях Азербайджана было проведено более 36 тысяч кардиохирургических операций. Этот показатель в прямом смысле означает спасение тысяч жизней. Сегодня в нашей стране около 400 кардиологических услуг включены в пакет обязательного медицинского страхования и десятки тысяч граждан ими пользуются.

По ее словам, благодаря внедрению системы обязательного медицинского страхования в Азербайджане стали более доступными такие высокотехнологичные и дорогостоящие медицинские услуги, как аортокоронарное шунтирование, замена и лечение сердечных клапанов, лечение врожденных пороков сердца. Граждане получают обследование и лечение без финансовых затруднений, возвращая себе здоровье.

«Это не только успех системы, но и показатель того, насколько высоко в нашей стране ценится человеческая жизнь. За этими достижениями стоят работы по модернизации материально-технической базы медицинских учреждений, совершенствованию инфраструктуры и укреплению кадрового потенциала. Все эти успехи стали возможны благодаря особому вниманию и заботе руководства страны о сфере здравоохранения.

В результате целенаправленной политики Президента Ильхама Алиева в области здравоохранения реализуются широкомасштабные реформы. Увеличение государственных расходов на здравоохранение, реализация государственных программ, повсеместное внедрение обязательного медицинского страхования - наглядные примеры этой политики.

Сегодня в условиях стремительного технологического прогресса и постоянного роста медицинских знаний оставаться в стороне от них невозможно. Именно поэтому подобные конгрессы являются не только научной платформой, но и символом солидарности, совместного обучения и обмена опытом. Ведь спасение человеческой жизни - это не только миссия врача, но и результат слаженной работы всей системы, политики и единого подхода», - отметила она.

Заместитель исполнительного директора TƏBİB Анар Исрафилов подчеркнул, что одним из наиболее значимых и влиятельных шагов последних лет в системе здравоохранения страны стало внедрение обязательного медицинского страхования. Благодаря этому доступность кардиологических услуг увеличилась в три раза и сегодня инвазивные кардиологические услуги оказываются в регионах.

Он отметил, что благодаря этому смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 12 проц на каждые 100 тысяч человек по сравнению с 2019 годом. В семи регионах Азербайджана проведены операции на открытом сердце. При этом показатель успешности этих операций превысил 90 проц.

Кроме того, в последние годы более тысячи врачей и среднего медицинского персонала прошли курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки в данной области.

При этом в Азербайджане, как и во всем мире, наблюдается рост числа заболеваний сердечно-сосудистой системы, что подчеркивает стратегическую важность укрепления первичного звена здравоохранения.

Первичная медицинская помощь играет ключевую роль в пропаганде здорового образа жизни, повышении информированности населения и своевременном направлении к специалистам. Этот подход способствует не только профилактике заболеваний, но и эффективному использованию ресурсов системы здравоохранения.

Учредитель и почетный председатель Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии Кямран Мусаев подчеркнул, что Международный конгресс «Бакинские дни сердца» стал традицией, проходит раз в два года и посвящен светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Его роль в становлении Азербайджана как государства и развитии системы здравоохранения страны особо отмечается в рамках этого мероприятия.

К. Мусаев напомнил, что первые годы независимости Азербайджана были трудными, однако с 2000 года в стране уже функционировало современное медицинское учреждение, приоритетным направлением которого стали сердечно-сосудистые заболевания, их диагностика и лечение.

«Я начал работать кардиохирургом в этой Центральной клинике с 2001 года. В те годы в Азербайджане существовала лишь одна центральная клиника, где проводились как диагностические исследования, так и интервенционные процедуры и операции на открытом сердце. Благодаря стремительному развитию страны сегодня только в Баку такие операции выполняются в около 20 медицинских центрах, а в регионах действуют полноценные кардиологические центры, где предоставляются современные услуги как в области инвазивной кардиологии, так и сердечно-сосудистой хирургии.

Я с радостью вижу на этом Конгрессе коллег, работающих в регионах. За относительно короткий период - всего 20-25 лет - это наглядное свидетельство развития системы здравоохранения и кардиологической отрасли Азербайджана.

Именно поэтому, в знак признания заслуг нашего общенационального лидера, мы посвятили этот Конгресс его светлой памяти», - подчеркнул он.

К. Мусаев, выступая в качестве почетного председателя Конгресса, выразил уверенность, что традиция проведения этого мероприятия будет продолжена и в будущем. Он особо отметил внимание и заботу, проявляемые Президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой к развитию данной сферы:

«Именно благодаря проявленному вниманию и заботе достигнуты такие успехи. Мы, кардиологи, ежедневно боремся с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но сегодня я говорю как гордый гражданин Азербайджана: сердце нашей Родины излечено благодаря победе нашего победносного Верховного главнокомандующего.

Сегодня я - гражданин суверенного, независимого и одержавшего победу Азербайджана», - отметил он.

Председатель Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии Рамиль Алиев в своем выступлении отметил, что Общество в рамках своей миссии раз в два года организует Международный конгресс «Бакинские дни сердца», привлекая в страну ведущих специалистов из-за рубежа. Они обмениваются опытом и проводят практические занятия с азербайджанскими коллегами, что и наглядно демонстрирует нынешний Конгресс.

В рамках церемонии открытия был также продемонстрирован видеоролик, посвященный 20-летней деятельности Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии.

Работа Конгресса продолжилась в формате пленарных заседаний.

В Конгрессе участвуют около 400 местных и зарубежных кардиологов и кардиохирургов из более чем 20 стран.

В течение двух дней на 21-й научной сессии с участием кардиологов и кардиохирургов будут обсуждаться последние научные достижения в области здравоохранения.

Также в рамках мероприятия предусмотрено проведение совместных заседаний с Турецким обществом сердечно-сосудистой хирургии, Европейским обществом сердечно-сосудистой хирургии и Азербайджанским обществом реаниматологов и анестезиологов.

В ходе конгресса по инициативе Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии будет также организован Саммит Объединения сердечно-сосудистой хирургии тюркского мира, учрежденного в прошлом году в Турции.

IX Международный конгресс «Бакинские дни сердца» признан Министерством здравоохранения мероприятием непрерывного медицинского образования, а его участники получат 20 баллов DTT.

Отметим, что АЗЕРТАДЖ является официальным медиапартнером IX Международного конгресса «Бакинские дни сердца», посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.