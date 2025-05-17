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В Хырдалане задержан подозреваемый в убийстве 35-летнего мужчины - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:50 - 17 / 05 / 2025
В Хырдалане задержан подозреваемый в убийстве 35-летнего мужчины - ОБНОВЛЕНО

В городе Хырдалан задержан человек, подозреваемый в совершении убийства.

Как сообщил в ответ на запрос Report сотрудник пресс-службы МВД Эльбрус Ибрагимов, инцидент произошёл 16 мая около 22:00.

Подозреваемый в совершении преступления — И.Новрузов, 1998 года рождения — был задержан и передан следствию.

23:25

В городе Хырдалан произошло убийство.

Как сообщает Oxu.Az, на улице было обнаружено тело Гейбата Гулиева (1990 г.р.).

Отмечается, что мужчине перерезали горло. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту проводится расследование.

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