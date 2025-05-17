«Кристал Пэлас» сенсационно обыграл «Манчестер Сити» и впервые в истории завоевал Кубок Англии

Завершился финальный матч Кубка Англии сезона-2024/2025, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл.

Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Орлы» одержали минимальную победу — 1:0. Таким образом, в следующем сезоне «Кристал Пэлас» сыграет в Лиге Европы.

На 16-й минуте полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе вывел свою команду вперёд. Отметим, что на 36-й минуте «Манчестер Сити» получил право пробить 11-метровый удар, который не сумел реализовать Омар Мармуш.

Удар египтянина парировал голкипер красно-синих Дин Хендерсон.

На стадии полуфинала соревнования «Кристал Пэлас» победил «Астон Виллу» со счётом 3:0. На аналогичной стадии «Манчестер Сити» выиграл у «Ноттингем Форест» со счётом 2:0. Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале минувшего розыгрыша турнира «красные дьяволы» победили «горожан» со счётом 2:1.

Источник: Чемпионат