Флешмоб благодарности Азербайджану из Пакистана - ФОТО

14 мая при организации одного из авторитетных мозговых центров Пакистана - Института MUSLIM - состоялся флешмоб, в ходе которого была выражена благодарность странам, поддержавшим и проявившим солидарность с Пакистаном, включая Азербайджан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, тысячи людей собрались, чтобы отдать дань уважения Вооруженным силам Пакистана и выразить признательность дружественным государствам.

Особая благодарность была выражена Азербайджану за поддержку и участники организовали флешмоб Thank you Azerbaijan («Спасибо Азербайджан»).