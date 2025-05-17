В Палестине всеобщие выборы состоятся в течение года

Всеобщие президентские и парламентские выборы пройдут на палестинских территориях, включая сектор Газа, в течение года.

Об этом говорится в декларации лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ), опубликованной по итогам прошедшего в Багдаде 34-го саммита организации.

"Народ может выбрать своих законных представителей только посредством демократических выборов. Поэтому всеобщие президентские и парламентские выборы пройдут в течение года на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. Просим создать для этого необходимые условия", - указывается в документе, распространенном иракским агентством INA. Лидеры стран ЛАГ также подчеркнули, что управлять Газой должна Палестинская национальная администрация в Рамалле (Западный берег Иордана).

Источник: ТАСС