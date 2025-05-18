Рубио: США и РФ решают вопрос о времени и месте для встречи Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, и сейчас решается вопрос о том, где и когда пройдут переговоры, а также о темах беседы.

Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Президент [Трамп] уже сделал это предложение [о встрече] публично. Механика организации такой встречи потребует небольшой работы. Поэтому я не могу сказать, что [именно] планируется в настоящий момент с точки зрения выбора места и даты, но президент хочет это сделать (встретиться с Путиным - прим. ТАСС). Он хочет сделать это как можно скорее. Я думаю, что российская сторона также выразила готовность сделать это. Так что сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе и определить, где и когда состоится эта встреча и чему она будет посвящена", - отметил глава внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу CBS News.

"В конечном счете то, что может помочь выйти из этого тупика, возможно, единственное, что может помочь, - это прямой разговор между президентом Трампом и Владимиром Путиным. И он (Трамп - прим. ТАСС) уже открыто выразил желание и убежденность в том, что это должно произойти. И надеюсь, это тоже скоро будет достигнуто", - добавил шеф американской дипломатии.

Источник: ТАСС