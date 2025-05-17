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СМИ: фигуранты дела о пожаре в Карталкае могут получить до 2000 лет тюрьмы

First News Media20:10 - Сегодня
СМИ: фигуранты дела о пожаре в Карталкае могут получить до 2000 лет тюрьмы

Сторона обвинения в рамках расследования пожара в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая, расположенном в турецкой провинции Болу, подготовила обвинительное заключение, требуя для ряда фигурантов дела наказание до 2 тыс. лет лишения свободы.

Об этом сообщает телеканал A Haber.

Прокуратура считает 13 человек ответственными за случившееся, утверждая, что их действия могут носить умышленный характер.

Обвинение вменяет им более 70 нарушений, за которые для каждого из них запрашивают до 1998 лет тюремного заключения.

Среди обвиняемых — владельцы отеля, члены управляющего совета и менеджеры. Ещё 22 фигуранта могут получить по 22,5 года лишения свободы.

Обвинительное заключение, подготовленное Генеральной прокуратурой Болу, уже направили в Высший уголовный суд провинции.

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