Определился победитель конкурса «Евровидение 2025» - ВИДЕО

В швейцарском городе Базель завершился 69-ый международный конкурс песни «Евровидение».

По результатам совместного голосования профессионального жюри и телезрителей победителем конкурса в этом году стала Австрия, которую с песней «Wasted love» представлял певец JJ.

«Евровидение 2026» пройдет в Австрии - точные даты проведения конкурса будут названы в самое ближайшее время.

Напомним, что в этом году представителям Азербайджана – группе Mamagama – не удалось пройти в конкурсный финал.