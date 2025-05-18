Представительница Израиля - наполовину азербайджанка - заняла второе место на «Евровидении 2025» - ВИДЕО

В швейцарском городе Базель победой Австрии завершился 69-ый международный конкурс песни «Евровидение».

Второе место на конкурсе в Базеле заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль с песней «New Day Will Rise» - отметим, что ранее стало известно о том, что певица является наполовину азербайджанкой.

Об этом в социальных сетях сообщил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

По результатам совместного голосования профессионального жюри и телезрителей победителем конкурса в этом году стала Австрия, которую с песней «Wasted love» представлял певец JJ.

Также в ТОП 5 по итогам конкурса вошли Эстония, Швеция и Италия.

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