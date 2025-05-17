Музыка, поэзия и дети - в центре музейной жизни! - ФОТО

17 мая в Доме-музее Абдуллы Шаига прошёл музыкально-поэтический концерт «Интеграция детей в музеи, соответствующие требованиям времени», приуроченный к Международному дню музеев.

Совместно с литературным проектом «Юные поэты» мероприятие собрало маленьких ценителей культуры, которые с большим вдохновением прочитали стихи Абдуллы Шаига на азербайджанском и русском языках.

Прозвучали и музыкальные произведения — в том числе «Лирический вальс» Тофика Кулиева и «Вальс» Фикрета Амирова.

Открыли концерт директор музея Улькер Талыбзаде и руководитель проекта Лала Гасанова.

Основной акцент мероприятия — использование просветительского потенциала музеев в воспитании и обучении детей с учетом интересов современного поколения.

Участниками мероприятия выступили юные чтецы: Амина Абдуллаева, Азиза Мамедова, Нармин Аллахвердиева, Имран Шихиев, Тамерлан Мамедов, Альберт Блохин, Алия Тагиева, Медина Годжаева, Марьям Бабаева, Рена Гусейнова, Фатима Керимли, Фатех Мамедов, Микаиллы Нильгюн, Халилова Хадиджа, Даянова Ясмин, Нагиева Хадиджа.

Музеи — это не только хранители истории, но и активные участники формирования будущего. И дети — важнейшая часть этого будущего!

В завершении мероприятия юные участники были награждены благодарственными дипломами.

Литературный детский проект «Юные поэты», возглавляемый членом Союза писателей Азербайджана и Всемирной организации писателей (WOW) Лалой Гасановой, был запущен в декабре 2024 года. Несмотря на столь короткий срок существования, проект уже успел зарекомендовать себя как яркая и перспективная инициатива, объединяющая талантливых юных авторов и вдохновляющая их на творческие свершения, а также важно отметить, что проект бесплатный.