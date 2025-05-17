При крушении вертолетов в Финляндии выживших нет - ОБНОВЛЕНО
В субботу в районе города Эура на юго-западе Финляндии произошло столкновение двух гражданских вертолетов.
Все пять человек, находившиеся на борту - двое в одном геликоптере и трое в другом - погибли. Среди погибших, по данным медиа, были два эстонских бизнесмена.
Авария произошла около 12:35 по местному времени. После столкновения оба вертолета упали на землю. По словам очевидца, один летательный аппарат совершал маневр и врезался в другой, после чего обе машины рухнули на землю.
Вертолеты были обнаружены на расстоянии примерно 100 м друг от друга. Один из них был зарегистрирован в Эстонии, второй - в Австрии. Известно, что вылет был осуществлен из Таллина, а пунктом назначения был аэродром финского Кумо.
Обстоятельства трагедии расследуются.
15:20
Два вертолета столкнулись в небе над аэродромом, расположенным в общине Эура в финской провинции Сатакунта.
Об этом пишет Yle.
По информации журналистов, после столкновения оба воздушных судна упали на землю. В ситуационном центре спасательного департамента Сатакунты рассказали, что на место происшествия уже прибыли специалисты и начали поисковые работы.
«Юго-Западное полицейское управление также сообщило, что первые сотрудники [правоохранительных органов] уже выехали на место происшествия», — уточняется в материале.
Источник: Gazeta.ru