При крушении вертолетов в Финляндии выживших нет - ОБНОВЛЕНО

В субботу в районе города Эура на юго-западе Финляндии произошло столкновение двух гражданских вертолетов.

Все пять человек, находившиеся на борту - двое в одном геликоптере и трое в другом - погибли. Среди погибших, по данным медиа, были два эстонских бизнесмена.

Авария произошла около 12:35 по местному времени. После столкновения оба вертолета упали на землю. По словам очевидца, один летательный аппарат совершал маневр и врезался в другой, после чего обе машины рухнули на землю.

Вертолеты были обнаружены на расстоянии примерно 100 м друг от друга. Один из них был зарегистрирован в Эстонии, второй - в Австрии. Известно, что вылет был осуществлен из Таллина, а пунктом назначения был аэродром финского Кумо.

Обстоятельства трагедии расследуются.

15:20

Два вертолета столкнулись в небе над аэродромом, расположенным в общине Эура в финской провинции Сатакунта.

Об этом пишет Yle.

По информации журналистов, после столкновения оба воздушных судна упали на землю. В ситуационном центре спасательного департамента Сатакунты рассказали, что на место происшествия уже прибыли специалисты и начали поисковые работы.

«Юго-Западное полицейское управление также сообщило, что первые сотрудники [правоохранительных органов] уже выехали на место происшествия», — уточняется в материале.

Источник: Gazeta.ru