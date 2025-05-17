​​​​​​​Валерия Маркес и тысячи других: Мир, где женщины продолжают умирать - ФОТО

Недавнее убийство 23-летней мексиканской бьюти-блогерши Валерии Маркес в прямом эфире TikTok вновь привлекло внимание к проблеме фемицида в Латинской Америке. Вечером 14 мая 2025 года, во время прямой трансляции из салона красоты в Запопане, штат Халиско, Валерия была застрелена неизвестным мужчиной.

Мексиканские власти рассматривают это преступление как фемицид — убийство женщины, совершённое по гендерному признаку. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила высшему кабинету безопасности провести расследование и установить мотивы преступления. Это происшествие подчеркивает серьёзность проблемы насилия в отношении женщин в стране.

Убийство Валерии Маркес стало очередным трагическим напоминанием о высоких рисках, с которыми сталкиваются женщины в Мексике. Согласно данным, с 2015 по 2021 год в Мексике число жертв фемицида увеличилось на 135%, с 427 до более чем 1000 случаев в год. Случай привлёк внимание общественности и активистов, требующих более решительных действий от правительства для борьбы с фемицидом и насилием по гендерному признаку.

Что же такое фемицид? И касается ли это лишь Мексики?

Фемицид — это убийство, а также применение насилия к женщине или девушке на почве гендерной ненависти, просто потому что она — женщина. Это особая форма насилия, которая отражает глубокие структурные проблемы в обществе: сексизм, патриархальные установки, неравенство и безнаказанность за преступления против женщин. Стоит так же уточнить, что фемицид не знает границ, социально-экономических статусов и культур, но его серьезность различается в зависимости от региона.

Основными признаками фемицида на данный момент является то, что оно совершается на основе пола жертвы — не случайное, а целенаправленное насилие против женщин.

Фемицид так же часто связан с домашним насилием, преследованием, изнасилованием, контрольным поведением. Может сопровождаться особой жестокостью, унижением, демонстративностью. В большинстве случаев несёт системный характер в странах или регионах с высоким уровнем гендерного насилия и слабыми правовыми механизмами защиты.

Кроме этого, стоит указать, что фемицид может принимать определенные формы:

- убийство женщин в результате насилия со стороны партнера;

- пытки и женоненавистнические убийства женщин

- убийство женщин и девочек во имя «чести»;

- было совершено сексуальное насилие;

- целенаправленное убийство женщин и девочек в условиях вооруженного конфликта;

- убийства женщин, связанные с приданым;

- убийства женщин и девочек из числа коренного населения и коренных народов по признаку пола;

- убийство новорожденных девочек и выбор пола плода по гендерному признаку;

- смерти, связанные с калечащими операциями на половых органах;

- убийства на почве обвинения в колдовстве;

- другие фемициды, связанные с бандами, организованной преступностью, наркоторговцами, торговлей людьми и распространением стрелкового оружия.

Да, несмотря на громкое название, несмотря на то, насколько нереальным и далёким может казаться фемицид, в наших реалиях – оно действительно пронизывает большое количество сфер общества. А статистические данные тем временем не утешают.

Таким образом, беря во внимание Мексику и актуальную на данный момент статистику фемицида в последние года, мы имеем:

В отчете «Индекс мира в Мексике 2025» акцентируется внимание на глубоком укоренении насилия в отношении женщин в Мексике, которое поддерживается мачизмом, безнаказанностью и социальными нормами, укрепляющими дискриминацию. Два ключевых показателя насилия против женщин — сексуальное насилие и насилие в семье — значительно увеличились за последнее десятилетие. Особенно тревожная ситуация в штате Колима, где уровень сексуального насилия увеличился в десять раз с 2015 года, а насилия в семье — в пять раз.

В целом, ситуация с фемицидом в Латинской Америке заставляет напрячься. Так, самый высокий уровень фемицида зафиксирован в Гондурасе: в 2023 году на 100 000 человек было убито 7,2 женщины, за ним следуют Доминиканская Республика (2,4 на 100 000) и Бразилия (1,4 на 100 000).

Мексика занимает четвертое место по уровню фемицида в Латинской Америке и Карибском бассейне наряду с Парагваем, Уругваем и Боливией — в каждой из этих стран в 2023 году было зафиксировано 1,3 убийства на 100 000 женщин.

Кроме этого, последние данные показывают, что 93% случаев сексуального насилия в Мексике остаются не рассмотренными властями и игнорируются со стороны спец-служб. В связи с этим, многие жертвы не обращаются в полицию из-за страха мести и недоверия к властям.

Но ситуация не улучшается, как можно наблюдать - В 2015 году фемициды составляли 19,8% от всех убийств женщин, однако к 2024 году эта доля увеличилась до 24,2%.

Ко всему этому, по данным национального опроса, на каждое сексуальное преступление против мужчин приходится девять преступлений против женщин. Семь из десяти женщин старше 15 лет сообщают о насилии, из которых 39,9% пережили насилие со стороны партнера. Половина женщин старше 15 лет сталкивалась с сексуальным насилием в своей жизни, а 23,3% — в последние 12 месяцев. Девочки младше 9 лет в три раза чаще становятся жертвами сексуального насилия, а среди подростков 15-17 лет это число в восемь раз выше, чем у мальчиков.

Да, картина действительно ужасающая. Но распространено ли это лишь в Мексике? К великому сожалению, нет. Данная проблема охватывает каждую точку нашей планеты, различие лишь в убывающем или увеличивающемся количестве жертв. Таким образом, если рассматривать статистические данные случаев фемицида в Европе за 2023 год, то мы видим, что каждые 10 минут партнеры и/или члены семьи преднамеренно убивали женщину. По тем же данным, каждый день погибало 140 женщин от рук своих партнеров/членов семьи.

В 2023 году 64% женщин в Европе и 58% в Америке стали жертвами убийств, совершённых их партнерами. Однако в других регионах мира, согласно доступным данным, женщины и девочки чаще становятся жертвами членов своей семьи, при этом 59% убийств совершаются родственниками, а 41% — мужьями.

Во Франции убийство женщин так же имеет гендерный мотив. Таким образом, С 2019 по 2022 год во Франции было убито 956 женщин и девочек, из которых 84% стали жертвами фемицида. Большинство убийств совершены (56%), 23% — членами семьи, а 5% — преступниками из внешней среды, а 2% случаев оставались без ясного объяснения.

Согласно отчету ООН, в Африке зафиксирован самый высокий уровень убийств женщин со стороны партнера и членов семьи: в 2023 году было убито 21 700 женщин. За ней следуют Америка и Океания.

Следует так же отметить, что в Европе и Америке большинство жертв были убиты своими партнерами, что составило 64% и 58% случаев соответственно. Напротив, женщины в Африке и Азии с большей вероятностью были убиты членами семьи, чем партнерами, что отражает различную культурную и социальную динамику, ответственную за эту дискриминацию.

Еще одним ужасающим фактом является то, что около 40% фемицидов, совершенных вне домашней сферы (47 случаев за рассматриваемый период), сопровождались сексуальным насилием, в то время как крайнее насилие или увечье тела применялись к жертве почти в трети случаев. В случае одной трети фемицидов, совершенных вне семейной сферы, жертвы находились в уязвимом положении, например, были в сексуальном рабстве или подвергались незаконной эксплуатации.

По итогу, мы приходим к достаточно горькому вердикту. Фемицид – это не просто статистика. Это проблема, которая затрагивает огромное количество женщин по всему миру и остаётся одной из самых серьёзных форм насилия в обществе. Она напоминает нам о глубоком неравенстве и системных проблемах, с которыми сталкиваются женщины: от сексизма и стереотипов до безнаказанности преступников.

Каждый случай фемицида — это трагедия, и часто эти трагедии связаны с теми, кто должен был бы защищать и поддерживать —партнёрами, друзьями, членами семьи. Убийства, преследования, насилие — все эти формы фемицида показывают, как часто насилие против женщин остаётся незамеченным или оправданным обществом.

Важно понимать, что фемицид не ограничивается только одной страной или регионом. Это глобальная проблема, которая принимает разные формы в зависимости от культурных и социальных контекстов. Однако, несмотря на различия, общая проблема остаётся неизменной: насилие над женщинами продолжает оставаться в центре внимания, а меры по защите прав женщин нуждаются в кардинальных улучшениях.

Общество должно научиться слышать эти сигналы и требовать изменений. Речь не только о цифрах, но и о реальных жизнях, которые разрушаются насилием.

Источники: ENVIPE 2024, UN, UN woman, Aljazeera

Суджадинова Джамиля