Кто он, новый посол Турции в Азербайджане? – ДОСЬЕ

Как сообщалось, Турция назначила нового посла в Азербайджан.

Главой турецкой дипмиссии в Баку назначен Бирол Акгюн, передает агентство «Анадолу».

По данным турецких источников, академический профессор, политический аналитик, публицист Бирол Акгюн родился 25 марта в Манисе. В 1993 году окончил факультет политических наук (отделение государственного управления) Анкарского университета. В 1994 году в качестве стипендиата Министерства национального образования, продолжил учебу в Университете Case Western Reserve США, где в 1996 году получил степень магистра, а в 2000 году – ученую степень доктора философии по политологии.

Вернувшись на родину, работал в отделении межотношений факультета экономики и управления Сельчукского университета, где в 2004 году получил ученое звание доцента, в 2009 – профессора.

До последнего времени возглавлял отделение межотношений факультета политических наук Университета имени Йылдырыма Баязита, и Совета директоров фонда Maarif.

Бирол Акгюн – автор ряда статей, опубликованных в ведущих научных изданиях.