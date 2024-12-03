Опубликованы кадры спасения матери Вугара Гашимова из-под завалов взорвавшегося дома – ВИДЕО

Родители покойного гроссмейстера Вугара Гашимова пострадали в результате взрыва в частном доме в селе Новханы Абшеронского района.

МЧС опубликовало на своем официальном YouTube канале кадры поисково-спасательных мероприятий, проведенных спасателями, в результате которых из-под завалов была извлечена мать покойного гроссмейстера Вугара Гашимова – отметим, что у 65-летней матери В.Гашимова диагностированы перелом левой бедренной кости и рана на левой руке.

Она госпитализирована в Сумгайытский медицинский центр - лечение продолжается, состояние оценивается как тяжелое.

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