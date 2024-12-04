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Мевлют Чавушоглу: Наши азербайджанские братья должны вернуться на свои исторические земли - ФОТО

First News Media15:25 - Сегодня
Мевлют Чавушоглу: Наши азербайджанские братья должны вернуться на свои исторические земли - ФОТО

4 декабря бывший министр иностранных дел Турции, глава делегации Великого национального собрания Турции в ПА НАТО Мевлют Чавушоглу, находящийся с визитом в Азербайджане для участия в международной конференции «Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении», посетил Общину Западного Азербайджана (ОЗА).

На встрече председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Азиз Алекберли напомнил о политической и моральной поддержке, оказанной Турцией Азербайджану в период Отечественной войны.

Говоря о создании и деятельности общины, А.Алекберли сказал, что объединенные в общине люди до 1987-1991 годов проживали на территории нынешней Армении. Информируя о целях общины, председатель правления подчеркнул, что ОЗА старается актуализировать на международном уровне вопрос восстановления прав азербайджанцев, изгнанных за последние 200 лет с земель предков, и обеспечить их право на возвращение.

Он отметил, что в ходе последней депортации около 300 тысяч азербайджанцев из примерно 300 населенных пунктов были вынуждены покинуть родные края. В то время в 172 селах жили только азербайджанцы и не было ни одного армянина.

Было подчеркнуто, что мирное, безопасное и достойное возвращение на родную землю является фундаментальным правом западных азербайджанцев, которое должно быть обеспечено. На государстве Армения лежит ответственность по созданию условий для их возвращения.

У Армении нет оснований преподносить желание азербайджанцев вернуться на свою историческую землю как территориальную претензию.

Глава делегации Великого национального собрания Турции в ПА НАТО Мевлют Чавушоглу сказал, что его страна всегда находится рядом с Азербайджаном.

Коснувшись развития освобожденных от оккупации территории после Второй Карабахской войны под руководством Президента Ильхама Алиева, М.Чавушоглу отметил, что Турция оказывает полную поддержку Азербайджану в этом направлении, и привлек внимание к тому факту, что вынужденные переселенцы уже начали возвращаться в родные края.

Он высоко оценил миролюбивую политику нашей страны и в этом направлении и констатировал, что в вопросе возвращения беженцев Азербайджан осуществляет деятельность в соответствии с международным правом.

Говоря о мирных инициативах Азербайджана после Карабахской победы, член ВНСТ сказал: «Весь мир является свидетелем искреннего отношения Азербайджана к Армении. Но Армения уничтожила все материальное культурное наследие на азербайджанских землях, которые она когда-то оккупировала. Позиция Турции заключается в том, чтобы наши азербайджанские братья должны вернуться на свои исторические земли. Также важно повысить внимание мирового сообщества к этому вопросу».

Заместитель председателя ОЗА, депутат Рамиль Гасан отметил, что посещение М.Чавушоглу общины является важной моральной поддержкой для западных азербайджанцев.

Заявив о намерении общины осуществить возвращение западных азербайджанцев законным путем, депутат добавил: «Люди, насильственно изгнанные из Армении, хотят вернуться на земли своих предков и жить там, как они делали это на протяжении тысячелетий. Если бы западные азербайджанцы не были изгнаны из своих домов, то сейчас они продолжали бы жизнь и деятельность именно на земле предков».

Член Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Гая Мамедов подчеркнул, что правое дело западных азербайджанцев – это вопрос прав человека.

Парламентарий отметил, что ранее ОЗА направила письма и обращения в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также важных акторов международного сообщества, выразив требование о мирном, безопасном и достойном возвращении наших соотечественников. Однако, к сожалению, армянская сторона до сих пор не ответила на запрос общины о диалоге.

Гая Мамедов заявил также о неприемлемости расистской политики Армении.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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