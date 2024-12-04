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Байден уснул на заседании Трансафриканского саммита в Анголе - ВИДЕО

First News Media22:00 - Сегодня
Байден уснул на заседании Трансафриканского саммита в Анголе - ВИДЕО

Действующий президент США Джо Байден заснул во время заседания Трансафриканского саммита в Анголе.

На видеозаписи видно, что Байден прикрыл рукой лицо и оставался неподвижен во время произнесения речи спикера из Танзании. Американский глава не отреагировал и не изменил своего положения даже после того, как представитель Африки завершил свое выступление.

В августе 2023 года Байден уснул в ходе своего визита на Гавайи во время встречи с пострадавшими от разрушительных природных пожаров на острове Мауи.

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