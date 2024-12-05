Азербайджан ждет от Армении политической воли и ответственности - министр

Азербайджан ждет от Армении политической воли и ответственности.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на 31-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщает Trend.

"В этот решающий момент, когда у Азербайджана и Армении есть историческая возможность перевернуть страницу конфликта и установить добрососедские отношения, все усилия должны быть направлены на завершение процесса нормализации отношений на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности.

Решимость Азербайджана в этом вопросе неизменна, и мы ждем в ответ проявления политической воли и ответственности со стороны Армении.

В то же время международное сообщество в целом, в том числе и здесь, в рамках ОБСЕ, несет ответственность за то, чтобы не наносить вреда текущему процессу, избегать провокационных действий и эскалации напряженности.

Прежде чем подвести итоги, я еще раз заявляю о готовности Азербайджана к конструктивному сотрудничеству в преодолении существующих вызовов, стоящих перед функциональностью и эффективностью в рамках ОБСЕ", - отметил он.