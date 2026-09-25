США готовятся начать военную операцию против Кубы?

В Пентагоне рассматривают возможность в течение нескольких месяцев передать Южному командованию США ряд подразделений поддержки. Это может быть связано с планированием военной операции против Кубы.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на внутренний документ американских военных и источники.

Согласно документу, штаб Резерва сухопутных сил запросил у подчиненных командований информацию о доступности шести типов подразделений, которые планируется придать Южному командованию.

По данным телеканала, эти подразделения, вероятно, могут потребоваться через 90–120 дней.

Ранее сообщалось об увеличении числа сил и средств американской разведки на территории Кубы в последние месяцы. Politico связывало эту тенденцию с возможностью подготовки Вашингтоном военной операции либо проведения кампании, направленной на настройку населения Кубы против властей.