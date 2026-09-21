Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде, организованном Всемирным экономическим форумом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неформальном рабочем обеде мировых экономических лидеров в Нью-Йорке (США) в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети «X».

В ходе рабочего обеда высокого уровня, организованного Всемирным экономическим форумом на тему «Повестка сотрудничества в условиях отсутствия сотрудничества», политики, представители бизнеса и эксперты из различных сфер собрались для обсуждения путей решения глобальных вызовов в сфере безопасности, с которыми сегодня сталкивается мир, и обменялись мнениями.