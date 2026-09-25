Оползень в Губе затруднил движение на дороге Рустов-Ханегах - ФОТО

На некоторых участках автомобильной дороги Рустов-Ханегах, соединяющей несколько сел Губинского района, зафиксирован оползень.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, оползень наблюдается в основном на 7-м и 10-м километрах автомобильной дороги. После дошедших до нас в последние дни дождей оползень в зоне вновь активизировался, на некоторых участках дороги разрушено асфальтовое покрытие и сузилась проезжая часть.

Оползни зафиксированы в основном на территориях, близких к реке Чагаджыг. Сель, образовавшийся в реке, размыл обочины дороги, а на некоторых участках проезжей части возникли проседания и обвалы.

Проблема, возникшая на дороге, создает трудности в передвижении не только жителей села Ханегах, но и жителей сел Зыхыр, Гирдах и Далыгая. По словам водителей, опасность возникает при использовании участков дороги, где произошел оползень, особенно в ночное время.

Председатель муниципалитета села Рустов Бехбуд Рагимов сообщил, что после того, как произошло проседание, в Исполнительную власть Губинского района была предоставлена информация. Руководство района и сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям прибыли на территорию и ознакомились с ситуацией.

Было сообщено, что в ближайшее время предусматривается начать восстановление участка находящейся в пользовании дороги, где произошло проседание, и полностью отремонтировать дорогу.

В целях обеспечения безопасности Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана по краям территорий, где произошел оползень, натянуты предупредительные ленты и установлены дорожные знаки.

Водителям рекомендуется быть внимательными и осторожными при использовании данной дороги.