Из Баку прозвучал призыв к единству и независимости народа Сен-Мартена - ФОТО

6 декабря состоялось открытие организованной Бакинской инициативной группой международной конференции, посвященной острову Сен-Мартен, находящемуся под колониальным правлением Франции и Нидерландов.

В работе конференции на тему «Колониальное правление Франции и Нидерландов на Сен-Мартене - один остров, одна нация, одна судьба» приняли участие представители народа Сен-Мартена, борющегося против колониализма и стремящегося к свободе, а также руководители организаций, действующих против колониализма, депутаты парламента, правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты в области деколонизации.

Выступивший на открытии конференции депутат парламента Сен-Мартена Франклин Мейерс сказал, что быть независимыми, избавившись от колониализма Франции и Нидерландов, - самое исключительное право наших народов. Он отметил, что они находятся здесь за всемирное признание именно этого права.

«Мы считаем, что организация подобных конференций - чрезвычайно важный шаг на пути к независимости, что является нашей главной идеей», - подчеркнул он, поблагодарив Бакинскую инициативную группу за поддержку в этом направлении.

Депутат Милли Меджлиса Парвана Велиева считает, что последствия колониализма на острове Сен-Мартен вышли далеко за рамки утраты идентичности и ассимиляции. По ее мнению, жители острова до сих пор страдают от последствий договора, заключенного между Францией и Нидерландами. Эти люди страдают от бесчеловечной несправедливости, которая позорит имя человечества.

«Народ Сен-Мартена един, несмотря на то, что колониализм разделил его на две части. Но у них схожая судьба. Способность местного населения в обеих частях справляться с общими проблемами намеренно ослаблена. Колониальные власти используют ресурсы Сен-Мартена для собственной выгоды, якобы для того, чтобы помочь развитию острова. Однако очевидно, что глубокая экономическая монополизация и рецессия продолжают вредить жителям острова», - отметила депутат.

Затем президент организации One Saint Martin Рода Арринделл выступила с презентацией на тему «Наследие двойного колониализма на Сен-Мартене». Она коснулась социальных, культурных и экономических последствий наследия, подчеркнула также важность устранения последствий колониализма и призвала к единству и независимости народа Сен-Мартена.

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов выступил с широкой презентацией о деятельности организации. Говоря об основной миссии и целях Группы, он довел до внимания участников конференции реализованные проекты и достигнутые успехи, подчеркнув: «На сегодняшний день Бакинская инициативная группа провела 22 мероприятия, связанных с колониализмом, подписано 3 меморандума. Бакинская инициативная группа также выступала на различных международных площадках».

А. Аббасов отметил и работу, проводимую Бакинской инициативной группой в направлении расширения международного сотрудничества и партнерских связей.

В то же время, на конференции будут обсуждены борьба за свободу от колониализма народа Сен-Мартена, находящегося под рабством Франции и Нидерландов и где существуют две власти, а также работа, проводимая по включению проблемы в повестку дня международных организаций, механизмы международного права.

Источник: АЗЕРТАДЖ