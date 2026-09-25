Рубио посетит Узбекистан

Госсекретарь США Марко Рубио возглавит делегацию представителей более 100 американских компаний, которая посетит Самарканд в середине октября.

Как передает Gazeta.uz, об этом сообщил специальный посланник президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор.

В рамках визита Рубио примет участие во встрече министров иностранных дел в формате «С5+1» с главами МИД Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

По словам Гора, основное внимание на встрече будет уделено развитию региональных экономических связей, укреплению энергетической безопасности и совместному решению актуальных вопросов.

Рубио также проведет встречи с руководством Узбекистана и представителями стран Центральной Азии, где обсудит расширение торговли, привлечение частных инвестиций и поддержку экономической модернизации региона.

Формат «С5+1» объединяет пять стран Центральной Азии и США. В ходе октябрьской встречи в Самарканде главы МИД и госсекретарь США обсудят вопросы региональной безопасности, а представители более 100 американских компаний проведут масштабную бизнес-миссию.