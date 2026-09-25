В Баку на перекрестке Ататюрка и Аджеми Нахчывани установили новые светофоры - ВИДЕО

На перекрестке проспекта Ататюрка и улицы Аджеми Нахчывани в Бинагадинском районе Баку установили и ввели в эксплуатацию новые светофоры.

Как сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, решение принято после анализа дорожной ситуации на участке, где в часы пик образовывались заторы.

Новые светофорные объекты установлены на семи опорах типа «А» и «L» и регулируют движение транспорта и пешеходов.

В ведомстве отметили, что работы по повышению безопасности дорожного движения в столице продолжаются.



