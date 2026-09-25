Фархад Мамедов об ожидаемой активизации России в регионе Южного Кавказа

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: Телеграм-канал Ф. Мамедова

Южный Кавказ находится в процессе трансформации, вызванными итогами 44-дневной войны. За последние несколько месяцев лидеры Азербайджана и Армении отмечали, что взаимоотношения с Россией должны строиться в соответствии с новыми реалиями региона. Это две страны, с которыми у России «на бумаге» взаимоотношения находятся на высоком уровне:

- с Азербайджаном действует Декларация о союзническом взаимодействии;

- Армения является военно-политическим союзником как на двусторонней основе, так и в блоковом измерении: ОДКБ, ТС и ЕврАзЭС.

Однако это все «на бумаге»…

После парламентских выборов в Армении, во власти в южно-кавказских странах устойчивые лидеры, и это обстоятельство вынуждает принимать решения, учитывая это условие.

Официальные лица России за последние пару месяцев увеличили контент по Южному Кавказу.

Главное в этом процессе понять: будет ли Россия хвататься за старые инструменты, или же постарается оформить качественно новый подход?

В ближайшие месяцы ожидается встреча лидеров России и Армении, где без лимита времени будет возможность определить уровень отношений, понять, что из стратегических активов России остается в Армении, а где придется потесниться. Обе стороны готовятся к этой встрече – Россия ремонтирует газопровод, продолжает санкционное давление, мигает Ирану активнее выступать против реализации ТРИПП. Армения же укрепляет тылы внутри страны, продолжая «крестовый поход» против российских прокси внутри страны, проводит встречи в Европе и США с целью понимания объема поддержки в случае увеличения российского давления.

Ясно одно, на встрече Путина и Пашиняна нужно будет принимать решения.

В этом контексте увеличатся контакты России с Азербайджаном. Не исключены контакты на уровне высшего руководства, как очно, так и по телефону.

По Грузии переставляются фигуры в Цхинвальском регионе для деятельности по обстоятельствам в будущем.

А что хочет Россия от Южного Кавказа?

Попытаемся рассмотреть темы и возможности в новой реальности.

Безопасность – присутствие НАТО в регионе – плацдарм деятельности против России и Кремля

Азербайджан не собирается в НАТО, заинтересован в стабильности на Северном Кавказе, заинтересован в безопасности на Каспии, не предоставляет площадок для политически активной российской эмиграции.

Армения все еще находится в ОДКБ, однако увеличивает уровень взаимоотношений со странами НАТО в военно-политическом смысле. Хотя в Армении много российских релокантов, но пока удается сдерживать создание институтов антикремлевского характера. России в Армении по теме безопасности очень много, поэтому сдавать позиции Москва будет неохотно и наверняка в какой-то момент может запросить внести в новую Конституцию внеблоковый статус. Это так, на крайний случай.

Грузия – демонстрирует максимальную предсказуемость для России в условиях отсутствия дипотношений.

Экономика – логистика – человеческий фактор

Азербайджан заинтересован в торговле с Россией, проактивный участник маршрута Север-Юг. Россия совместно с Ираном планируют завершение строительства ж/д и газового трубопровода из России в Иран, Азербайджан не против. С начала года в очередной раз много разговоров на эту тему, посмотрим, чем завершится.

Армения старается вытеснить ЮКЖД, диверсифицировать газовые поставки и увеличить торговлю с Европой. Здесь у России есть над чем подумать. Держаться за свои активы в Армении Москва будет до конца.

Грузия в этом отношении более предсказуема, хотя ничего стратегического у России в Грузии нет.

Антимигрантская политика Кремля и война против Украины понижает привлекательность России для граждан стран Южного Кавказа.

Таким образом, Россия не может заморозить процесс трансформации региона, поэтому должна действовать для фиксации своей роли в регионе. И эта роль будет новой. Новая нормальность будет в отношениях с Азербайджаном и Арменией. Наиболее непредсказуемо может сложиться в грузинском направлении, где «резьба может быть сорвана» решением об аннексии оккупированных регионов Грузии.