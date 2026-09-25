 Фархад Мамедов об ожидаемой активизации России в регионе Южного Кавказа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Фархад Мамедов об ожидаемой активизации России в регионе Южного Кавказа

First News Media16:40 - Сегодня
Фархад Мамедов об ожидаемой активизации России в регионе Южного Кавказа

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: Телеграм-канал Ф. Мамедова

Южный Кавказ находится в процессе трансформации, вызванными итогами 44-дневной войны. За последние несколько месяцев лидеры Азербайджана и Армении отмечали, что взаимоотношения с Россией должны строиться в соответствии с новыми реалиями региона. Это две страны, с которыми у России «на бумаге» взаимоотношения находятся на высоком уровне:

- с Азербайджаном действует Декларация о союзническом взаимодействии;

- Армения является военно-политическим союзником как на двусторонней основе, так и в блоковом измерении: ОДКБ, ТС и ЕврАзЭС. 

Однако это все «на бумаге»…

После парламентских выборов в Армении, во власти в южно-кавказских странах устойчивые лидеры, и это обстоятельство вынуждает принимать решения, учитывая это условие. 

Официальные лица России за последние пару месяцев увеличили контент по Южному Кавказу. 

Главное в этом процессе понять: будет ли Россия хвататься за старые инструменты, или же постарается оформить качественно новый подход?

В ближайшие месяцы ожидается встреча лидеров России и Армении, где без лимита времени будет возможность определить уровень отношений, понять, что из стратегических активов России остается в Армении, а где придется потесниться. Обе стороны готовятся к этой встрече – Россия ремонтирует газопровод, продолжает санкционное давление, мигает Ирану активнее выступать против реализации ТРИПП. Армения же укрепляет тылы внутри страны, продолжая «крестовый поход» против российских прокси внутри страны, проводит встречи в Европе и США с целью понимания объема поддержки в случае увеличения российского давления. 

Ясно одно, на встрече Путина и Пашиняна нужно будет принимать решения. 

В этом контексте увеличатся контакты России с Азербайджаном. Не исключены контакты на уровне высшего руководства, как очно, так и по телефону. 

По Грузии переставляются фигуры в Цхинвальском регионе для деятельности по обстоятельствам в будущем. 

А что хочет Россия от Южного Кавказа?

Попытаемся рассмотреть темы и возможности в новой реальности. 

Безопасность – присутствие НАТО в регионе – плацдарм деятельности против России и Кремля 

Азербайджан не собирается в НАТО, заинтересован в стабильности на Северном Кавказе, заинтересован в безопасности на Каспии, не предоставляет площадок для политически активной российской эмиграции. 

Армения все еще находится в ОДКБ, однако увеличивает уровень взаимоотношений со странами НАТО в военно-политическом смысле. Хотя в Армении много российских релокантов, но пока удается сдерживать создание институтов антикремлевского характера.  России в Армении по теме безопасности очень много, поэтому сдавать позиции Москва будет неохотно и наверняка в какой-то момент может запросить внести в новую Конституцию внеблоковый статус. Это так, на крайний случай. 

Грузия – демонстрирует максимальную предсказуемость для России в условиях отсутствия дипотношений. 

Экономика – логистика – человеческий фактор 

Азербайджан заинтересован в торговле с Россией, проактивный участник маршрута Север-Юг. Россия совместно с Ираном планируют завершение строительства ж/д и газового трубопровода из России в Иран, Азербайджан не против. С начала года в очередной раз много разговоров на эту тему, посмотрим, чем завершится. 

Армения старается вытеснить ЮКЖД, диверсифицировать газовые поставки и увеличить торговлю с Европой. Здесь у России есть над чем подумать. Держаться за свои активы в Армении Москва будет до конца.  

Грузия в этом отношении более предсказуема, хотя ничего стратегического у России в Грузии нет. 

Антимигрантская политика Кремля и война против Украины понижает привлекательность России для граждан стран Южного Кавказа. 

Таким образом, Россия не может заморозить процесс трансформации региона, поэтому должна действовать для фиксации своей роли в регионе. И эта роль будет новой. Новая нормальность будет в отношениях с Азербайджаном и Арменией. Наиболее непредсказуемо может сложиться в грузинском направлении, где «резьба может быть сорвана» решением об аннексии оккупированных регионов Грузии.  

 

Поделиться:
175

Актуально

Политика

Официальный Баку назвал неприемлемой позицию Патриархии Грузии по храму Кюрмюк

Экономика

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Политика

Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госслужбы спецсвязи и информбезопасности

Мнение

Между ЕС и ЕАЭС: сумеет ли Ереван удержать геополитический шпагат?

Политика

Фархад Мамедов об ожидаемой активизации России в регионе Южного Кавказа

Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госслужбы спецсвязи и информбезопасности

Официальный Баку назвал неприемлемой позицию Патриархии Грузии по храму Кюрмюк

В Екатеринбурге почтили память шехидов Азербайджана

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня государственного суверенитета - ФОТО

Президент Азербайджана помиловал француза Мартина Райана

Трамп: Президент Азербайджана отметил роль США в урегулировании конфликта с Арменией - ВИДЕО

Азербайджан восстановил справедливость и изменил будущее региона

Последние новости

Сахиль Бабаев: До 2030 года доля нефтяных доходов в бюджете будет снижена до 30 процентов

Сегодня, 17:01

В рамках Азербайджанского международного инвестиционного форума подписано 11 документов - ФОТО

Сегодня, 16:48

Фархад Мамедов об ожидаемой активизации России в регионе Южного Кавказа

Сегодня, 16:40

Квалификация Кими Антонелли завершена после аварии в Баку – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:33

Гюльчохра Мамедова: «Предпринимаются попытки исказить происхождение архитектурных памятников Кавказской Албании»

Сегодня, 16:10

В Нахчыване назначен новый министр образования

Сегодня, 16:08

SOCAR и bp обсудили новые совместные проекты

Сегодня, 16:04

Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госслужбы спецсвязи и информбезопасности

Сегодня, 16:02

Baykar подготовила 30 военных Саудовской Аравии к работе с Bayraktar AKINCI

Сегодня, 15:55

В двух городах Азербайджана маршрутные линии переведены на модель «брутто-контракта»

Сегодня, 15:52

На Гран-при Азербайджана произошла массовая авария – ФОТО

Сегодня, 15:50

Официальный Баку назвал неприемлемой позицию Патриархии Грузии по храму Кюрмюк

Сегодня, 15:49

Аллахверену Исмаилову присвоено высшее воинское звание генерал-лейтенанта

Сегодня, 15:46

Между ЕС и ЕАЭС: сумеет ли Ереван удержать геополитический шпагат?

Сегодня, 15:43

Свыше 17 килограммов наркотиков изъято полицией в Лянкяране

Сегодня, 15:42

В Екатеринбурге почтили память шехидов Азербайджана

Сегодня, 15:31

Асадов и Расулзода обсудили новые возможности Среднего и Зангезурского коридоров

Сегодня, 15:28

Посол Израиля предложил представителю Ирана Starlink прямо в ООН - ВИДЕО

Сегодня, 15:16

Ильхам Алиев: Наступающий мир на Южном Кавказе создает новые возможности для сотрудничества и инвестиций

Сегодня, 15:11

Зейналов: Риски закрытия Красного моря повышают значение Среднего коридора

Сегодня, 15:10
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37