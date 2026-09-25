 Эрдоган разъяснил, что Анкара не обязана присоединяться к военным действиям Эр-Рияда | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Эрдоган разъяснил, что Анкара не обязана присоединяться к военным действиям Эр-Рияда

First News Media17:39 - Сегодня
Эрдоган разъяснил, что Анкара не обязана присоединяться к военным действиям Эр-Рияда

Участие в Мекканском оборонительном соглашении не обязывает страны вступать в вооруженный конфликт в случае нападения на одного из партнеров, сказал изданию Newsweek президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Страны будут реагировать на основе запросов и нужд страны, на которую нападут. Помощь может быть в форме поддержки в сфере разведданных, логистики или боеприпасов", - заявил он, добавив, что присоединение стран-партнеров к вооруженному конфликту в целом возможно, но не является автоматическим.

Президент также заявил, что нельзя рассматривать соглашение, как альянс против Ирана, Израиля или других стран в регионе.

Саудовская Аравия, Пакистан и Турция 7 августа подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предполагающий коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участниц пакта.

В начале сентября газета Turkiye Today со ссылкой на источники сообщала, что Пакистан может атаковать хуситов с воздуха, если о том попросит Эр-Рияд в рамках обязательств Исламабада по Мекканскому соглашению.

 

Поделиться:
471

Актуально

Политика

Официальный Баку назвал неприемлемой позицию Патриархии Грузии по храму Кюрмюк

Экономика

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Xроника

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана

Политика

Джейхун Байрамов принял участие неформальной встрече СМИД ОТГ в Нью-Йорке - ФОТО

В мире

Трамп ждет «потрясающих вещей» после переговоров с Си Цзиньпином

США готовятся начать военную операцию против Кубы?

Эрдоган разъяснил, что Анкара не обязана присоединяться к военным действиям Эр-Рияда

Рубио посетит Узбекистан

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Том Круз нарушил королевский протокол, поцеловав Кейт Миддлтон — ВИДЕО

Умерла французская актриса и вдова Владимира Высоцкого Марина Влади

В Турции арестован сценарист «Kurtlar Vadisi»

Эрдоган и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке

Последние новости

В Азербайджане будут поощрять лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях

Сегодня, 20:20

Азербайджанские акробаты вышли в финал чемпионата мира

Сегодня, 20:00

В Лянкяране задержан отчим, подозреваемый в избиении трехлетнего ребенка - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:40

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана

Сегодня, 19:15

Джейхун Байрамов принял участие неформальной встрече СМИД ОТГ в Нью-Йорке - ФОТО

Сегодня, 19:00

В Агстафе попал в аварию микроавтобус, перевозивший рабочих, пострадали 4 человека - ФОТО

Сегодня, 18:46

Трамп ждет «потрясающих вещей» после переговоров с Си Цзиньпином

Сегодня, 18:30

Ильхам Алиев поздравил Сердара Бердымухамедова

Сегодня, 18:15

География, доверие, инвестиции: Азербайджан расширяет пространство возможностей

Сегодня, 18:01

Оползень в Губе затруднил движение на дороге Рустов-Ханегах - ФОТО

Сегодня, 17:50

США готовятся начать военную операцию против Кубы?

Сегодня, 17:40

Эрдоган разъяснил, что Анкара не обязана присоединяться к военным действиям Эр-Рияда

Сегодня, 17:39

Рубио посетит Узбекистан

Сегодня, 17:36

В Баку на перекрестке Ататюрка и Аджеми Нахчывани установили новые светофоры - ВИДЕО

Сегодня, 17:35

Талех Казымов: Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают 100% ВВП - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:22

Кюрмюк — не «Эрети»! Патриархия Грузии наступает на старые грабли Кешикчидага

Сегодня, 17:18

Джордж Рассел выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана 2026 – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:15

Сахиль Бабаев: До 2030 года доля нефтяных доходов в бюджете будет снижена до 30 процентов - ДОПОЛНЕНО

Сегодня, 17:08

В рамках Азербайджанского международного инвестиционного форума подписано 11 документов - ФОТО

Сегодня, 16:48

Фархад Мамедов об ожидаемой активизации России в регионе Южного Кавказа

Сегодня, 16:40
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37