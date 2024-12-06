В Сумгайыте мужчина украл наряженную елку - ВИДЕО
Любопытный случай кражи произошел вчера вечером в Сумгайыте.
У одного из магазинов, расположенных на территории 2-го микрорайона, мужчина украл наряженную новогоднюю елку.
Стоимость похищенного новогоднего атрибута составляла 140 манатов.
Комментируя произошедшее, сотрудник МВД Азербайджана, лейтенант полиции Эльбрус Ибрагимов отметил, что в полицию поступила информация о случае кражи декоративной ели в городе Сумгайыт 5 декабря приблизительно в 21:00.
Полиция ведет расследование в направлении поиска правонарушителя.
Источник: BAKU.WS
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