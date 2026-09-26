В Баку снимут ограничения на движение по улицам трассы Формулы-1
В Баку в ночь с 26 на 27 сентября снимут ограничения на движение транспорта по улицам, входящим в Бакинскую городскую трассу.
Ограничения перестанут действовать с 00:00.
Они были введены в связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1.
С этого же времени автобусы, маршруты которых временно изменили из-за перекрытий, вернутся к прежней схеме движения.
Демонтаж конструкций, установленных на территории трассы, начался 26 сентября сразу после завершения гонок.
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