В Баку снимут ограничения на движение по улицам трассы Формулы-1

В Баку в ночь с 26 на 27 сентября снимут ограничения на движение транспорта по улицам, входящим в Бакинскую городскую трассу.

Ограничения перестанут действовать с 00:00.

Они были введены в связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1.

С этого же времени автобусы, маршруты которых временно изменили из-за перекрытий, вернутся к прежней схеме движения.

Демонтаж конструкций, установленных на территории трассы, начался 26 сентября сразу после завершения гонок.