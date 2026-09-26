Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и прекращении боевых действий

Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг предложение Ирана, предусматривавшее открытие Ормузского пролива и прекращение боевых действий на Ближнем Востоке.

Тегеран представил инициативу в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и передал ее американской стороне через катарских посредников. Иран утверждал, что соглашение позволило бы в течение семи дней восстановить судоходство через пролив и остановить боевые действия в регионе.

«Я отверг их предложение. Я отверг их сделку», – заявил Трамп журналистам в Белом доме, добавив, что предложенные условия для США неприемлемы.

По данным Reuters, иранский план предусматривал снятие американской морской блокады иранских портов, разблокирование замороженных активов Тегерана и смягчение санкций на экспорт иранской нефти. Взамен Иран был готов открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, в том числе в Ливане.

Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью, а его фактическое закрытие в течение семи месяцев нанесло ущерб глобальным поставкам энергоносителей и мировой экономике.