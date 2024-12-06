В России расширят понятие госизмены

Государственной изменой в России будет считаться работа в органах власти государств, находящихся в состоянии военного конфликта с РФ.

Законопроект о таких поправках в Уголовный кодекс РФ был одобрен Госдумой, сообщает ТАСС.

Теперь государственной изменой будет считаться участие «в направленной против РФ деятельности органов власти и предприятий стран, находящихся в военном конфликте с РФ».

Сейчас госизменой считается «шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях».

В России наказанием за государственную измену является лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. руб.